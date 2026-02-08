Уведомления
В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды
В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.
В самых крупных масштабах Вселенная устроена как гигантская сеть: скопления галактик выстраиваются вдоль филаментов — нитей темной материи, пересекающихся в плотных узлах. Именно эта космическая паутина задает «каркас» для формирования и эволюции галактик. Наблюдения последних лет показали, что положение галактик в этой паутине напрямую связано с их свойствами — от темпов звездообразования до химического состава.
Особый интерес для ученых представляют узлы космической паутины — протоскопления, существовавшие вскоре после Большого взрыва. Обычно такие области содержат огромные запасы холодного и молекулярного газа и считаются идеальной средой для быстрого роста самых массивных галактик за счет непрерывного притока вещества вдоль филаментов.
Именно к таким структурам относится MQN01 — один из самых плотных известных узлов космической паутины в ранней Вселенной. Правда, проанализировав данные наблюдений, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», авторы нового исследования обнаружили, что даже в столь богатой газом среде галактики могут эволюционировать по-разному.
Выяснилось, что расположенная в узле MQN01 галактика, получившая неофициальное название «Красная картошка», практически не формирует новые звезды. В ее спектре доминируют линии поглощения, характерные для старых звездных популяций, а скорость наблюдаемого астрономами звездообразования минимум на порядок ниже, чем у типичных галактик той же массы и эпохи. Дополнительные наблюдения, проведенные с помощью массива радиотелескопов ALMA, также не выявили заметных запасов молекулярного газа внутри галактики, что подтверждает ее «спящее» состояние.
При этом «Красная картошка» окружена обширным облаком холодного газа, простирающимся более чем на 50 тысяч световых лет. Обычно подобные структуры выступают в роли свежего топлива для формирования звезд, но в данном случае газ не оседает на галактику. При этом скорость его движения достигает 400-500 километров в секунду, что в несколько раз больше, чем у типично «спокойных» галактических гало.
Авторы научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, связали эту турбулентность с воздействием джета, исходящего из окрестностей соседней активной галактики, расположенной недалеко от «Красной картошки». Джет, судя по всему, разогревает и «встряхивает» межгалактический газ, не позволяя ему проникать внутрь галактики и формировать плотные облака для рождения новых светил.
Таким образом, если внешние источники энергии — например, ближайшие активные черные дыры — нарушают процесс аккреции, галактика может оставаться «спящей» даже в богатой газом среде. Открытие наглядно демонстрирует ранее неизвестный механизм подавления звездообразования в ранней Вселенной и показывает, что судьба галактик, существовавших вскоре после Большого взрыва, определялась не только их собственными черными дырами, но и активностью «соседей» в плотных узлах космической паутины.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
