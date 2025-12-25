Слушатели узнают к чему готовиться в сфере беспилотной авиации.

История беспилотников: от игрушки до оружия

О мероприятии

Как «игрушка» стала силой, от которой теперь зависит безопасность, экономика и исход войн?

То, что еще 15 лет назад казалось развлечением для моделистов, сегодня определяет ход спецопераций, спасает урожаи, закрывает инфраструктурные задачи и требует уже не энтузиастов, а подготовленных специалистов.

Основатель Центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев и инструктор по подготовке операторов БПЛА Дмитрий Першин расскажут:

как дроны «выросли» быстрее всех остальных технологий — от хобби до индустрии, которая меняет правила игры в десятках сфер;

что такое решающий технологический рывок, и почему одни решения перевернули рынок и мир, а другие — умерли еще в лаборатории;

где дроны сегодня незаменимы, и как они используются в сельском хозяйстве, промышленности, мониторинге, логистике, оборонных задачах;

что ждет в ближайшие три−пять лет, и к чему готовиться в сфере беспилотной авиации.

