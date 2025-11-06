Демографы нашли связь между неучастием в выборах и риском смерти от любых причин в дальнейшем

Из прошлых исследований известно, что у голосующих на национальных или местных выборах здоровье, как правило, крепче, чем у тех, кто не пользуется своим избирательным правом. Но можно ли по электоральной активности людей прогнозировать вероятность их дальнейшей смерти? Оказывается, да, выяснили финские демографы.

Исследование, в котором выявили корреляцию между участием или неучастием в голосовании и риском умереть, вышло в Journal of Epidemiology & Community Health. Специалисты из Института демографии и здоровья населения при Хельсинкском университете (Финляндия) проанализировали данные об электоральном поведении жителей страны во время парламентских выборов 1999 года и сопоставили их с информацией из реестра смертности в последующий 21 год.

В выборку включили более трех миллионов финских граждан, которым исполнилось 30 лет. Уровень явки на парламентских выборах среди мужчин тогда составил 71,5%, среди женщин — 72,5%. Продолжительность жизни людей отслеживали до момента смерти или до конца 2020 года, исходя из того, что наступало раньше.

По результатам анализа ученые установили, что у мужчин неучастие в голосовании коррелировало с повышением риска смерти от любых причин на 73%, а у женщин — на 63% по сравнению с соотечественниками, которые реализовали свое избирательное право.

Когда сделали поправки на уровень образования, вероятность смерти несколько снизилась, но все равно осталась на 64% и 59% выше, чем у голосовавших мужчин и женщин. Разрыв в смертности между этими двумя группами оказался более существенным, чем у людей с базовым и высшим образованием. При этом уровень образования считают одним из самых надежных социальных предикторов продолжительности жизни, подчеркнули исследователи.

Связь между поведением избирателей и вероятностью скончаться проявлялась сильнее, когда речь шла о смерти от внешних причин (от несчастных случаев, насилия или в результате употребления алкоголя). С поправкой на возраст риск умереть таким образом у не голосовавших мужчин и женщин был примерно вдвое выше, чем у пришедших на выборы.

Разница в относительном риске смерти между теми, кто голосовал и не явился на выборы, была самой заметной среди мужчин до 50 лет. При этом в старшей возрастной группе (от 75 до 94 лет) у женщин, которые проигнорировали выборы, вероятность смерти была выше, чем у голосовавших мужчин. В младших возрастных группах наблюдалась обратная ситуация.

Как и во всех других наблюдательных исследованиях, авторы говорят только о корреляции, не означающей причинно-следственную связь. Также нельзя исключить, что некоторые, возможно, хотели проголосовать, но им помешали обстоятельства, либо люди предпочли пропустить какие-то выборы.

Тем не менее финские демографы полагают, что данные об электоральной активности могут быть полезны в сфере здравоохранения. К примеру, отказ от привычки ходить на выборы может стать сигналом о серьезном ухудшении здоровья. Также информация пригодится для мониторинга благополучия и состояния здоровья населения, подытожили специалисты.

Юлия Трепалина 883 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.