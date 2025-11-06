Уведомления
Демографы нашли связь между неучастием в выборах и риском смерти от любых причин в дальнейшем
Из прошлых исследований известно, что у голосующих на национальных или местных выборах здоровье, как правило, крепче, чем у тех, кто не пользуется своим избирательным правом. Но можно ли по электоральной активности людей прогнозировать вероятность их дальнейшей смерти? Оказывается, да, выяснили финские демографы.
Исследование, в котором выявили корреляцию между участием или неучастием в голосовании и риском умереть, вышло в Journal of Epidemiology & Community Health. Специалисты из Института демографии и здоровья населения при Хельсинкском университете (Финляндия) проанализировали данные об электоральном поведении жителей страны во время парламентских выборов 1999 года и сопоставили их с информацией из реестра смертности в последующий 21 год.
В выборку включили более трех миллионов финских граждан, которым исполнилось 30 лет. Уровень явки на парламентских выборах среди мужчин тогда составил 71,5%, среди женщин — 72,5%. Продолжительность жизни людей отслеживали до момента смерти или до конца 2020 года, исходя из того, что наступало раньше.
По результатам анализа ученые установили, что у мужчин неучастие в голосовании коррелировало с повышением риска смерти от любых причин на 73%, а у женщин — на 63% по сравнению с соотечественниками, которые реализовали свое избирательное право.
Когда сделали поправки на уровень образования, вероятность смерти несколько снизилась, но все равно осталась на 64% и 59% выше, чем у голосовавших мужчин и женщин. Разрыв в смертности между этими двумя группами оказался более существенным, чем у людей с базовым и высшим образованием. При этом уровень образования считают одним из самых надежных социальных предикторов продолжительности жизни, подчеркнули исследователи.
Связь между поведением избирателей и вероятностью скончаться проявлялась сильнее, когда речь шла о смерти от внешних причин (от несчастных случаев, насилия или в результате употребления алкоголя). С поправкой на возраст риск умереть таким образом у не голосовавших мужчин и женщин был примерно вдвое выше, чем у пришедших на выборы.
Разница в относительном риске смерти между теми, кто голосовал и не явился на выборы, была самой заметной среди мужчин до 50 лет. При этом в старшей возрастной группе (от 75 до 94 лет) у женщин, которые проигнорировали выборы, вероятность смерти была выше, чем у голосовавших мужчин. В младших возрастных группах наблюдалась обратная ситуация.
Как и во всех других наблюдательных исследованиях, авторы говорят только о корреляции, не означающей причинно-следственную связь. Также нельзя исключить, что некоторые, возможно, хотели проголосовать, но им помешали обстоятельства, либо люди предпочли пропустить какие-то выборы.
Тем не менее финские демографы полагают, что данные об электоральной активности могут быть полезны в сфере здравоохранения. К примеру, отказ от привычки ходить на выборы может стать сигналом о серьезном ухудшении здоровья. Также информация пригодится для мониторинга благополучия и состояния здоровья населения, подытожили специалисты.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
