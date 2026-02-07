Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые предложили построить 80-километровую стену, чтобы спасти «ледник Судного дня»
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде тает значительно быстрее, чем ожидали ученые, и теперь группа инженеров и климатологов предлагает радикальное решение — физически перекрыть доступ теплой океанской воды, ускоряющей его разрушение.
Проект предполагает строительство масштабного барьера, закрепленного на морском дне, который должен замедлить потерю льда у ледника, часто называемого «ледником Судного дня». Уже сегодня Туэйтс отвечает примерно за четыре процента ежегодного глобального повышения уровня моря. Его площадь составляет более 190 тысяч квадратных километров, а объем льда таков, что при полном обрушении уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров. Каждый дополнительный сантиметр подъема воды подвергает риску прибрежных наводнений около шести миллионов человек по всему миру.
Идея принадлежит инициативе Seabed Anchored Curtain Project — совместному проекту ученых, инженеров и специалистов по государственной политике, которые считают, что одних лишь сокращений выбросов может оказаться недостаточно для стабилизации ледника.
Вместо этого они предлагают установить гибкую подводную «штору», предназначенную для блокирования теплых океанских течений, подмывающих ледник снизу. Эта конструкция не остановит изменение климата. Ее задача — замедлить темпы таяния, выиграв время, пока глобальные меры по снижению выбросов начнут приносить эффект.
Предлагаемая конструкция будет иметь высоту чуть менее 150 метров и протянется примерно на 80 километров вдоль ключевых участков морского дна перед ледником Туэйтса. Закрепленная на дне океана, завеса будет работать как физический барьер, ограничивая приток теплой морской воды, которая размывает ледяной шельф снизу.
В проекте участвуют команды из Кембриджского университета, Чикагского университета, Нью-Йоркского университета, Дартмутского колледжа, Института Альфреда Вегенера, Норвежского института водных исследований, компании Aker Solutions и Арктического центра Университета Лапландии.
Дорожная карта проекта предусматривает трехлетний этап исследований, сосредоточенный на выборе материалов, разработке систем крепления и испытании прототипов.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Августа, 2015
Культ мусорного ведра
25 Января, 2026
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии