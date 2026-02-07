Уведомления
Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией
Исследование показало, что регулярные медитативные практики значительно улучшают общее самочувствие и уменьшают проявления депрессивных состояний.
Участниками исследования стали 347 респондентов, включая 244 женщин и 103 мужчин среднего возраста 32,2±12,1 года. Среди них были выделены две основные группы: одна включала 179 человек, не занимающихся медитацией, вторая группа состояла из 168 человек, активно практикующих медитативные практики разной продолжительности и частоты.
В работе, опубликованной в журнале «Психологические исследования», ученые СГМУ имени В.И. Разумовского отметили положительное влияние регулярной медитации на снижение уровня депрессивности. Наиболее низкие показатели были выявлены у тех, кто занимается подобными практиками ежедневно. Участники, ограничивавшиеся редкими и нерегулярными занятиями (один-два раза в неделю), демонстрировали высокий уровень тревожности. Исследователи подчеркнули важность регулярного подхода и постоянства для достижения терапевтического эффекта от медитации.
Особое внимание эксперты обратили на психологические факторы. Они выявили зависимость между уровнем самооценки способности переносить стрессовые ситуации и развитием депрессивных состояний. Люди, ощущавшие минимальное улучшение своего состояния и способные лучше справляться со стрессом, реже сталкивались с депрессией. Те, кто утверждал, что значительно улучшил свою устойчивость к стрессу, испытывал примерно такой же уровень депрессии, что и те, кто вообще не отмечал никаких изменений. Стоит подчеркнуть, что респонденты, заявляющие о существенном ухудшении способности преодолевать стресс, оказались менее подвержены депрессии, чем те, кто отметил ухудшение в легкой форме.
«Люди склонны переоценивать эффект от медитации или недооценивать ее влияние, исходя из собственных ожиданий и предубеждений. Как правило, к ней прибегают те, кто столкнулся с жизненными трудностями и ищет способ решения своих проблем. Следовательно, дальнейший анализ должен учитывать индивидуальные особенности каждого участника, чтобы глубже разобраться в степени воздействия медитации на психоэмоциональное состояние», — подчеркивают ученые Саратовского медуниверситета.
Таким образом, исследование подчеркивает эффективность регулярных медитативных практик в профилактике депрессии, однако требует дальнейшего изучения ее роли в поддержании психического здоровья.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
