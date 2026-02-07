Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией

Участниками исследования стали 347 респондентов, включая 244 женщин и 103 мужчин среднего возраста 32,2±12,1 года. Среди них были выделены две основные группы: одна включала 179 человек, не занимающихся медитацией, вторая группа состояла из 168 человек, активно практикующих медитативные практики разной продолжительности и частоты.

В работе, опубликованной в журнале «Психологические исследования», ученые СГМУ имени В.И. Разумовского отметили положительное влияние регулярной медитации на снижение уровня депрессивности. Наиболее низкие показатели были выявлены у тех, кто занимается подобными практиками ежедневно. Участники, ограничивавшиеся редкими и нерегулярными занятиями (один-два раза в неделю), демонстрировали высокий уровень тревожности. Исследователи подчеркнули важность регулярного подхода и постоянства для достижения терапевтического эффекта от медитации.

Особое внимание эксперты обратили на психологические факторы. Они выявили зависимость между уровнем самооценки способности переносить стрессовые ситуации и развитием депрессивных состояний. Люди, ощущавшие минимальное улучшение своего состояния и способные лучше справляться со стрессом, реже сталкивались с депрессией. Те, кто утверждал, что значительно улучшил свою устойчивость к стрессу, испытывал примерно такой же уровень депрессии, что и те, кто вообще не отмечал никаких изменений. Стоит подчеркнуть, что респонденты, заявляющие о существенном ухудшении способности преодолевать стресс, оказались менее подвержены депрессии, чем те, кто отметил ухудшение в легкой форме.

«Люди склонны переоценивать эффект от медитации или недооценивать ее влияние, исходя из собственных ожиданий и предубеждений. Как правило, к ней прибегают те, кто столкнулся с жизненными трудностями и ищет способ решения своих проблем. Следовательно, дальнейший анализ должен учитывать индивидуальные особенности каждого участника, чтобы глубже разобраться в степени воздействия медитации на психоэмоциональное состояние», — подчеркивают ученые Саратовского медуниверситета.

Таким образом, исследование подчеркивает эффективность регулярных медитативных практик в профилактике депрессии, однако требует дальнейшего изучения ее роли в поддержании психического здоровья.

