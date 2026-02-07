Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Ученые предположили приравнять ультрапереработанные продукты к сигаретам
Американские исследователи пришли к выводу, что продукты, подвергшиеся ультраобработке, имеют больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами. Соответственно, такие продукты требуют гораздо более жесткого регулирования.
Группа американских ученых из Гарвардского университета, Мичиганского университета и Университета Дьюка опубликовала доклад, в котором заявила, что подвергшиеся ультраобработке продукты и сигареты стимулируют зависимость и сверхпотребление. По мнению исследователей, между этими товарами есть сходство в том, как они причиняют вред здоровью.
Ультраобработанные продукты доступны по всему миру. Они часто содержат эмульгаторы, искусственные красители и ароматизаторы. Авторы доклада напомнили, что к этой категории относятся, в частности, сладкие газированные напитки и упакованные снеки, такие как чипсы и печенье.
В своей работе исследователи утверждают, что сходство наблюдается в производственных процессах этих товаров, в усилиях производителей по оптимизации «доз» продукции, а также в скорости воздействия на системы вознаграждения организма.
Авторы назвали маркетинговые заявления на упаковке формой «оздоровительного камуфляжа». Среди таких уловок они выделили «низкое содержание жира» или «без сахара». Исследователи сравнили их с рекламой сигаретных фильтров в 1950-х годах, которые преподносились как инновационная защита.
Ученые пришли к выводу, что у многих ультрапереработанных продуктов больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами. В связи с этим исследователи призвали регулировать их «соразмерно значительным рискам для здоровья, которые они создают».
Исследователи утверждают, что ультрапереработанные продукты создают механизм зависимости, схожий с сигаретным. Они отметили, что еда, в отличие от табака, необходима для выживания. Но именно это делает контроль еще более важным, так как отказаться от современных пищевых привычек крайне сложно.
По мнению ученых, опыт регулирования табака стоит использовать как ориентир для снижения вреда, связанного с ультрапереработанными продуктами. Они призвали системы общественного здравоохранения перейти от ориентации на личную ответственность к ответственности пищевой индустрии.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
