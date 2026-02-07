Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые предположили приравнять ультрапереработанные продукты к сигаретам

Американские исследователи пришли к выводу, что продукты, подвергшиеся ультраобработке, имеют больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами. Соответственно, такие продукты требуют гораздо более жесткого регулирования.

Конфеты и сигареты / © Denys Kovtun, Alamy

Группа американских ученых из Гарвардского университета, Мичиганского университета и Университета Дьюка опубликовала доклад, в котором заявила, что подвергшиеся ультраобработке продукты и сигареты стимулируют зависимость и сверхпотребление. По мнению исследователей, между этими товарами есть сходство в том, как они причиняют вред здоровью.

Ультраобработанные продукты доступны по всему миру. Они часто содержат эмульгаторы, искусственные красители и ароматизаторы. Авторы доклада напомнили, что к этой категории относятся, в частности, сладкие газированные напитки и упакованные снеки, такие как чипсы и печенье.

В своей работе исследователи утверждают, что сходство наблюдается в производственных процессах этих товаров, в усилиях производителей по оптимизации «доз» продукции, а также в скорости воздействия на системы вознаграждения организма.

Авторы назвали маркетинговые заявления на упаковке формой «оздоровительного камуфляжа». Среди таких уловок они выделили «низкое содержание жира» или «без сахара». Исследователи сравнили их с рекламой сигаретных фильтров в 1950-х годах, которые преподносились как инновационная защита.

Ученые пришли к выводу, что у многих ультрапереработанных продуктов больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами. В связи с этим исследователи призвали регулировать их «соразмерно значительным рискам для здоровья, которые они создают».

Исследователи утверждают, что ультрапереработанные продукты создают механизм зависимости, схожий с сигаретным. Они отметили, что еда, в отличие от табака, необходима для выживания. Но именно это делает контроль еще более важным, так как отказаться от современных пищевых привычек крайне сложно.

По мнению ученых, опыт регулирования табака стоит использовать как ориентир для снижения вреда, связанного с ультрапереработанными продуктами. Они призвали системы общественного здравоохранения перейти от ориентации на личную ответственность к ответственности пищевой индустрии.