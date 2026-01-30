  • Добавить в закладки
Лекция
12+
На грани физики и магии: возможны ли «сказочные» технологии

Слушатели узнают о «волшебных технологиях», которые можно сделать хорошо разбираясь в физике.

Космонавтика и авиация
7 февраля, 17:00 Идет 3 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Читая фантастику или смотря фильмы, люди часто мечтают, чтобы удивительные вещи, которые там происходят, происходили наяву. Стать невидимкой, помахать лазерным мечом, читать мысли людей, путешествовать во времени, левитировать и летать, как птица — хотелось бы уметь это в реальности.

Оказывается, многое из этого можно сделать, хорошо разбираясь в физике. Так что сделать сказку былью — намного проще, чем кажется. О «волшебных технологиях» расскажет писатель и популяризатор науки Дмитрий Побединский.

Расписание
7
Суббота
Февраль 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

30 января, 11:46
Александр Речкин
2
# будущее
# космос
# технологии
Комментарии

Написать комментарий

