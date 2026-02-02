  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Из чего состоит космос?

Слушатели узнают, каким образом космическая эволюция материи привела к появлению планет, звезд и вещества.

Ельцин Центр
7 февраля, 17:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Екатеринбург ул. Бориса Ельцина, д. 3

О мероприятии

Все многообразие окружающего мира построено из ограниченного набора химических элементов. Их происхождение связано с ключевыми этапами истории Вселенной — от первых минут после Большого взрыва до процессов, происходящих в недрах звезд и в межзвездном пространстве. Как формировались химические элементы? Почему их число ограничено? Каким образом космическая эволюция материи привела к появлению планет, звезд и вещества, из которого состоит человеческое тело? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Зигфридович Вибе.

Расписание
7
Суббота
Февраль 2026
ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бориса Ельцина, д. 3

2 февраля, 07:02
Александр Речкин
1
# астрономия
# звезды
# космос
Комментарии

