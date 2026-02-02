О мероприятии

Все многообразие окружающего мира построено из ограниченного набора химических элементов. Их происхождение связано с ключевыми этапами истории Вселенной — от первых минут после Большого взрыва до процессов, происходящих в недрах звезд и в межзвездном пространстве. Как формировались химические элементы? Почему их число ограничено? Каким образом космическая эволюция материи привела к появлению планет, звезд и вещества, из которого состоит человеческое тело? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Зигфридович Вибе.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация