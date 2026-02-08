Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От военных полигонов к гражданской жизни: технологии, изменившие быт

Военные прорывы со временем превратились в повседневные технологии, без которых люди уже не представляют жизнь — дома и в дороге. Ниже несколько ярких примеров таких технологий, которые успешно перекочевали из военной сферы в наши дома, наглядно подтверждая истину: необходимость — мать всех изобретений.

Схема ARPANET / © Wikimedia Commons

1. Микроволновая печь (1946).

Одно из самых распространенных кухонных устройств было изобретено совершенно случайно.

Во время Второй мировой войны развитие радиолокационных технологий радикально изменило характер боевых действий, повысив эффективность обнаружения противника. В 1946 году инженер компании Raytheon Перси Спенсер проводил исследования в этой области и с удивлением обнаружил, что шоколадный батончик в его кармане… расплавился. Это необычное наблюдение привело к созданию микроволновой печи. Сегодня миллионы людей используют ее для быстрого разогрева пищи и приготовления блюд — в мирных и созидательных целях, далеких от тех разрушительных задач, ради которых была создана сама технология.

2. Интернет и ARPANET (1969 – 1986).

В 1962 году Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США работало над системой связи, способной надежно соединять военные компьютеры даже в условиях ядерной атаки. Результатом этих усилий стала сеть ARPANET, заработавшая в 1969 году. В последующие два десятилетия ученые развивали систему, создали доменную систему имен (.com и другие), а затем постепенно открыли ее для гражданского использования.

К 1986 году началась коммерциализация, и сегодня интернетом пользуются более трех миллиардов человек по всему миру. Социальные сети, электронная коммерция, стриминговые сервисы и онлайн-образование полностью изменили человеческую жизнь и создали бесчисленное количество источников дохода.

3. GPS — глобальная система позиционирования (1978 – 1983).

Во время холодной войны американские ученые обнаружили, что могут определять местоположение советского спутника «Спутник», просто отслеживая его радиосигналы. Это открытие позволило армии США — сухопутным войскам, ВМС и ВВС — к 1978 году создать глобальную навигационную систему на основе спутников.

Изначально Пентагон развернул сеть из 24 спутников исключительно в оборонных целях. Переломным моментом стало решение президента Рональда Рейгана открыть GPS для гражданского использования после инцидента с рейсом Korean Air Lines 007.

Сегодня GPS лежит в основе картографических сервисов, социальных сетей, игр и фитнес-приложений, формируя индустрии стоимостью в миллиарды долларов.

4. Реактивные двигатели (1939 – 1960).

Без реактивных двигателей современная авиация была бы невозможна. Первый самолёт с реактивным двигателем — немецкий Heinkel He 178 V1 — был испытан в 1939 году в условиях строжайшей секретности, когда Великобритания и Германия соревновались за первенство в этой технологии.

К 1960-м годам реактивные двигатели полностью перешли в гражданскую авиацию и сегодня используются во всех коммерческих авиалайнерах мира.

5. Сублимированные продукты (1940-е – 1960-е).

Технология сублимационной сушки была изобретена для сохранения крови во время Второй мировой войны. Однако настоящее развитие она получила в космическую эпоху, когда NASA использовало ее для создания легкой и питательной пищи для астронавтов в 1960–1970-х годах.

Сублимация удаляет воду, значительно снижая вес и объем продуктов, при этом сохраняя их вкус и питательную ценность — что критически важно для космических миссий. Благодаря этому астронавты могли есть фрукты, овощи, мясо и даже мороженое на орбите.

6. ЖК-дисплеи (1960 – 1970-е).

Военное оборудование должно быть прочным, легким и мобильным. Жидкокристаллические дисплеи идеально соответствовали этим требованиям и сначала использовались в вертолетах, бронетехнике и полевых устройствах как альтернатива громоздким ЭЛТ-экранам.

ЖК-дисплеи потребляли меньше энергии и занимали значительно меньше места. Уже к 1990-м годам они пришли в дома потребителей и стали стандартом для всей современной электроники.

7. Цифровые камеры (1970-е).

Цифровая визуализация берет начало в военных и космических программах, где требовалось получать разведывательные снимки с орбиты. В годы холодной войны развитие электронных сенсоров заложило основу для камер, не использующих пленку.

В 1975 году инженер Kodak Стивен Сассон создал первую автономную цифровую камеру. Хотя технология развивалась десятилетиями, сегодня цифровая съемка повсеместна — она встроена в смартфоны и используется ежедневно миллиардами людей.