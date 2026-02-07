Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять роев ИИ-дронов, которые трансформируют будущее войны

Рои дронов с искусственным интеллектом (ИИ) стремительно меняют саму природу воздушной мощи, смещая военное преимущество от дорогих единичных платформ к скоординированной автономии. ИИ позволяет большому числу недорогих дронов действовать не поодиночке, а как единый организм.

Perdix / © Getty Images

Такие рои способны перегружать традиционные системы ПВО, адаптироваться в реальном времени и продолжать выполнение задач даже после потерь.

Perdix — один из первых наглядных примеров роя беспилотников, доказавший, что малые автономные системы могут эффективно действовать как единое целое. Эти микродроны способны к самоорганизации, адаптации при выходе отдельных элементов из строя и продолжению миссии без централизованного управления.

Ключевым инженерным прорывом стала архитектура «распределенного мозга»: каждый дрон обменивается данными с другими и совместно поддерживает боеспособность роя даже после потерь. Благодаря такому подходу рой может динамически перераспределять задачи и демонстрировать уровень живучести, редко встречающийся у традиционных военных платформ. Perdix собирается из коммерческих компонентов, выпускается серийно и доказал надежность при высоких скоростях, низких температурах и жестких условиях запуска.

Kargu-2 / © Getty Images

Турецкая компания STM разработала Kargu-2 — квадрокоптер массой около семи килограммов, рассчитанный на работу в скоординированных роях численностью до 20 аппаратов. Он оснащен системой распознавания объектов на базе ИИ, что позволяет выполнять автономные ударные действия.

Kargu-2 часто называют одним из первых примеров боевого применения ИИ-роев дронов — в частности, в Ливии. Встроенное компьютерное зрение обеспечивает обнаружение и сопровождение целей в реальном времени без внешнего управления, что стало важным шагом на пути к полностью автономным боевым системам.

Swarm I / © Getty Images

Китайская система Swarm I демонстрирует возможности крупномасштабной координации дронов. Государственные СМИ показывали испытания с участием до 200 беспилотников, запускаемых с мобильной платформы.

По имеющимся данным, один оператор способен контролировать группу дронов, которые в полете могут автономно рассредоточиваться и вновь перестраиваться. Каждый аппарат оснащен алгоритмами для прямого взаимодействия с «соседями», что позволяет сохранять согласованные действия без постоянной связи с наземным пунктом управления.

Система также рассчитана на работу в сложных условиях — с защитой от радиоэлектронного подавления и возможностью локального принятия решений при нарушении внешних сигналов.

SwarmMaster / © Thales

SwarmMaster от компании Thales отражает европейский подход к роям дронов, делая акцент на снижении нагрузки на оператора за счет встроенного ИИ, а не на жестком централизованном управлении.

В 2024 году систему продемонстрировали в рамках платформы COHESION. Она позволяет одному оператору контролировать крупные группы дронов, сохраняя за человеком право окончательного решения.

Интеллектуальные агенты встроены непосредственно в каждый аппарат, обеспечивая автономное построение формаций, прокладку маршрутов и обход препятствий. Разделяя тактические решения между ИИ и человеком-наблюдателем, SwarmMaster снижает риск перегрузки оператора — одного из ключевых ограничений традиционных многодроновых миссий.

Беспилотники Icarus Swarms / © Getty Images

Компания Icarus Swarms разработала модульную платформу автономных роев на базе коммерчески доступных дронов. Представленная в 2021 году система рассчитана на масштабируемую координацию до 50 аппаратов для задач безопасности, экстренного реагирования и обороны.

Ее сильная сторона — гибкая интеграция полезной нагрузки. Каждый дрон можно быстро адаптировать под конкретную миссию: от сенсоров и средств связи до специализированного тактического оборудования. Перенастройка занимает часы, а не месяцы, как в случае традиционных платформ.

Рои дронов с искусственным интеллектом стремительно меняют характер воздушной войны, перераспределяя силу от ограниченного числа дорогостоящих платформ к массовым, скоординированным и интеллектуальным системам.