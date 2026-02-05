  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Что если бы бобры вдруг исчезли? 

Слушатели узнают, как бобры изменяют среду под свои потребности.

Парк «Зарядье»
8 февраля, 13:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Бобры уникальные млекопитающие, которые существенно изменяют среду под свои потребности – строят плотины, создают пруды, роют норы и каналы. Их активная деятельность создает ряд проблем, и многие люди призывают сокращать их численность. Однако исчезновение бобров будет иметь негативные последствия для природы – о чем и пойдет речь на лекции Ивана Башинского, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Лаборатории экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, грантополучателя РНФ.

Расписание
8
Воскресенье
Февраль 2026
ул. Варварка, 6/1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

5 февраля, 09:09
Александр Речкин
2
# биология
# бобры
# животные
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 февраля, 09:00
ПНИПУ

Как с возрастом меняется опасность разных видов рака

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина такого роста — старение населения, потому что с возрастом риск столкнуться с онкологическим заболеванием растет. Среди россиян младше 50 лет вероятность небольшая (около 3–5%), но уже к 60–69 годам она увеличивается в четыре раза. После 70 лет угроза возрастает десятикратно, а к 75 годам с этим может столкнуться примерно каждый четвертый. Ученые Пермского Политеха совместно с «Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали новую математическую модель, которая позволила качественно оценить, как именно возраст влияет на риск развития разных видов онкологии, исключив воздействие экологии, наследственности и образа жизни. Понимание того, какие угрозы наиболее вероятны для каждого возраста, поможет лучше планировать меры: направлять усилия на раннее выявление и предупреждение именно тех видов рака, которые особенно опасны в определенный период жизни.

ПНИПУ
# болезни
# возраст
# здоровье
# медицина
# онкология
# рак
3 февраля, 18:11
Любовь С.

На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
2 февраля, 10:41
ПНИПУ

В России приблизились к созданию лекарств, которые сложнее «сломать» мутациям

Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.

ПНИПУ
# лекарства
# лекарственная устойчивость
# молекула
# мутации
# противоопухолевые препараты
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Экзотическое нейтрино из Средиземного моря объяснили взрывом квазиэкстремальной черной дыры

    4 февраля, 14:58

  2. Исчезающие морские черепахи оказались восприимчивы к антропогенному шуму

    4 февраля, 14:04

  3. «Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

    4 февраля, 12:57

  4. Биологи выяснили, как микроокружение ускоряет рецидив рака молочной железы

    4 февраля, 10:59
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Alex Vischtv
4 минуты назад
Sergio, и все они в лаптях, понаехали собаки из за поребрика.

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Alex Vischtv
6 минут назад
Sergio, орк, чего так нервничаешь, бояры иди бахни. :)

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Alex Vischtv
8 минут назад
Денис, в лаптестане бояришник просто не посчитали, лаптерейх реально на первом месте на планете, конченые бухари. В серединку скромненько так

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

MagoMed
10 минут назад
😄😄😄

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Petr Pantelemosha
15 минут назад
По мне она походку алкаша копирует раз там 92%

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Igor Niko ov
16 минут назад
Что-то не договаривают китайские "братья", 130 000 шагов на быстросъемном аккумуляторе емкостью 9 000 миллиампер-часов, рассчитанным примерно на два

Робот-гуманоид в условиях −47°C установил мировой рекорд, пройдя 130 000 шагов

mr. regik
18 минут назад
Антон, а это нифига не шутка была. В восьмой десяток они попали

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Александр Французов
20 минут назад
Никак не могу понять, зачем роботу голова?

Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

Александр Французов
24 минуты назад
Sergey, пару пятилеток, наверное.

Все заказы на самолеты Boeing и Airbus в одной инфографике

Иван Павлов
28 минут назад
Shad, ущемилась?

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Дмитрий Ботвиненко
33 минуты назад
Vicktor, так людям в помощь и сделаны 😂

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Дмитрий Ботвиненко
38 минут назад
ХАчу

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Алексей Сидоров
59 минут назад
А...как бабёнки то всполошились)

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

a s
1 час назад
Денис, не смог сдержаться?

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Нурболат Умирбеков
1 час назад
Это не флаг Казахстана, а республики Палау

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

ITишник ТВ
1 час назад
Ждём 2038 год

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

denis grigorenko
2 часа назад
Денис, отличный комментарий, вот только вам дорогой на Пикабу и прочие помойки.

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Владимир Романенко
2 часа назад
Может и сварливую и старую жену заменит.

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

evgen zhelezn
2 часа назад
killha, не трать время на ответы этому слабоумному боту

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

smart trauma
2 часа назад
Довольно актуальный момент в нашу эпоху: претенденту откажут в прохождении отбора, если у него есть татуировки https://geometrydash2.com

«Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно