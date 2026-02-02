  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Директор обсерватории: работа среди звезд

Слушатели узнают, сколько астрономов в России и где они работают.

8 февраля, 15:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

Современный астроном чаще смотрит в компьютер. Открытия рождаются в данных, расчетах и моделях. Так кто они вообще такие — астрономы XXI века? Где они учатся, как попадают в науку и чем занимаются каждый день, а не только в моменты громких открытий?

На лекции доктора физико-математических наук и директора Пулковской астрономической обсерватории Назара Ихсанова участники заглянут за кулисы этой профессии и узнают о том:

  • что такое астрономия как учебный и научный предмет;
  • сколько астрономов в России и где они работают;
  • как устроены научные институты и откуда берутся деньги на исследования;
  • как астрономы общаются между собой и чем измеряется их успех — в науке, в стране, в мире?
Расписание
8
Воскресенье
Февраль 2026
ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург
15:00
Адрес

ул. Гороховая, 47

2 февраля, 07:14
Александр Речкин
1
# астрономия
# космос
# работа
30 января, 14:17
Максим Абдулаев

Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.

Биология
# тараканы
# термиты
# эволюция
# энтомология
# эусоциальность
31 января, 09:50
Полина Меньшова

Гелю для УЗИ нашли твердую альтернативу

Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.

Медицина
# диагностика
# диагностика заболеваний
# УЗИ
# ультразвук
30 января, 12:06
Илья Гриднев

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сложность позвоночных объяснили умением создавать разные версии белков из одних и тех же генов

    2 февраля, 04:00

  2. Астрономы объяснили, почему «убегающие» звезды Млечного Пути вращаются по-разному

    1 февраля, 15:43

  3. Яркие линии на Меркурии связали с испарением летучих веществ

    31 января, 14:52

  4. Ученые рассказали, как в начале XIX века Дания сумела быстро остановить оспу

    31 января, 12:10
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Renju shizumico
2 секунды назад
Алексей, да хоть какое, тот факт что там ничего не проверяют говорит о многом о его "объективности", исследователи херовы мля 🤣 анал-итики

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
4 минуты назад
Руслан, а тебя не смущает что сайт не просит паспорт и пройти кто угодно, указав какую угодно страну может? неее... мыж на 6 месте!! 😂 аж гордость

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
5 минут назад
mr., ты провалил тест ваш IQ: 49

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
6 минут назад
А не расскажешь нам как они составляют топ и почему на сайте отсутствует даже намёк на KYC? да не, сайт ж называется "нОука" 😂 вот вам и наука

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Беслан Цычоев
14 минут назад
А я думал, что тупее зарядки воды через телик, явления уже не будет

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Андрей Владимирович
28 минут назад
Михаил, земля круглая. Пока земля оставалсь круглой люди строили пирами и развивались. Как только к власти пришли плоскоземельщики пришло время

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Алексей Попов
43 минуты назад
Господа, расходимся. Это ж уже жевано-пережевано пару-тройку лет назад. Рейтинг элементарно накручивается на подобных сайтах. При расследовани

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Remote Help
51 минута назад
Genghis, https://rus.postimees.ee/2591710/tualetnye-tradicii-predkov-v-nashi-dni-mogut-shokirovat

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Sergey Gorovoy
52 минуты назад
как доказали британские учёные - в парадных и лифтах гадят те же самые ватные существа, что и в комментариях под "солёными" и "околосолёными" темами.

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Макар Михайлов
54 минуты назад
Genghis, о 78 место по iq подъехало 😁🤣

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Сергей Т
1 час назад
Костя, ума нет - считай калека. 🤣🤣🤣

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Денис Антонов
1 час назад
JatiLseL, он прав, укронацисты уже и редкоземельные металлы отдали и 1 700 000 всучек могилизировали

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Денис Антонов
1 час назад
Тем временем укронацисты отдали главному мировому должнику свои редкоземельные металлы в обмен на ржавые бредли. Iq 78 во всей красе. Они там кстати

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

alexey pogrebinsky
1 час назад
Genghis, есть.ссоседняя с парашей беларусь

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

alexey pogrebinsky
1 час назад
Руслан, ну да гордитесь что вы такие "интеллектуалы"больше гордиться не чем

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
1 час назад
Мухаммад, Причём здесь «патриотик», свинота ты тупорылая? Люди, которые делят мир на «запад – хорошо, украина – хорошо, Россия – плохо, всё

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Валентин Лиманский
1 час назад
В настоящее время удалось создать Теорию Всего: https://disk.yandex.ru/i/_zEUOGbz-vJCEg .

Стивен Хокинг: «В Боге не было необходимости, а у Бога не было времени»

Roman Krutov
1 час назад
Genghis, Говори за себя, не нужно обобщать. Если по твоему есть тупые люди в России, не значит, что большинство таких, во всех странах есть такие.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
1 час назад
София, Понятие среднего как раз не противоречит тому, что в среднем россияне умные, в отличии от некоторых других людей, которых в соседних

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Blackwater Park
1 час назад
Genghis, А то, что ты из эстонии, это как-то отменяет тот факт, что ты тупой свинорылый майдаун? Что на украине что у тебя в заторможляндии одинаково

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

