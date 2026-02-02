Слушатели узнают, сколько астрономов в России и где они работают.

О мероприятии

Современный астроном чаще смотрит в компьютер. Открытия рождаются в данных, расчетах и моделях. Так кто они вообще такие — астрономы XXI века? Где они учатся, как попадают в науку и чем занимаются каждый день, а не только в моменты громких открытий?

На лекции доктора физико-математических наук и директора Пулковской астрономической обсерватории Назара Ихсанова участники заглянут за кулисы этой профессии и узнают о том:

что такое астрономия как учебный и научный предмет;

сколько астрономов в России и где они работают;

как устроены научные институты и откуда берутся деньги на исследования;

как астрономы общаются между собой и чем измеряется их успех — в науке, в стране, в мире?

