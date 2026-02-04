Слушатели узнают, как сейчас устроена профилактика влияния невесомости на организм человека на МКС.

О мероприятии

Как будут проходить тренировки космонавтов при дальних полетах? Как сейчас устроена профилактика влияния невесомости на организм человека на МКС? Какие разработки готовят российские ученые для межпланетных экспедиций?

В рамках Дня российской науки летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Елена Валентиновна Фомина и летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Федор Николаевич Юрчихин расскажут о том, что происходит с организмом человека за пределами Земли и как подготовиться к будущим полетам в дальний космос. Слушатели узнают, какими навыками приходится овладевать космонавтам, чтобы выполнить задачи ученых. Участники обсудят процесс подготовки и с точки зрения ученых и с точки зрения самих космонавтов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация