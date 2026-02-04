  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Наука в космосе

Слушатели узнают, как сейчас устроена профилактика влияния невесомости на организм человека на МКС.

Космонавтика и авиация
8 февраля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Как будут проходить тренировки космонавтов при дальних полетах? Как сейчас устроена профилактика влияния невесомости на организм человека на МКС? Какие разработки готовят российские ученые для межпланетных экспедиций?

В рамках Дня российской науки летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Елена Валентиновна Фомина и летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Федор Николаевич Юрчихин расскажут о том, что происходит с организмом человека за пределами Земли и как подготовиться к будущим полетам в дальний космос. Слушатели узнают, какими навыками приходится овладевать космонавтам, чтобы выполнить задачи ученых. Участники обсудят процесс подготовки и с точки зрения ученых и с точки зрения самих космонавтов.

Расписание
8
Воскресенье
Февраль 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

4 февраля, 11:43
Александр Речкин
4
# космос
# МКС
# технологии
Комментарии

