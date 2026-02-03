Уведомления
Слушатели узнают, как одна маленькая находка может опровергнуть целые главы в учебниках истории.
О мероприятии
Современная археология — это детектив, где главные улики часто лежат под ногами. Это уже не погоня за сокровищами, а вдумчивый диалог с забытыми мелочами.
Обгоревшее зерно, сломанная пряжка, крошечная бусина, горшок или черепок с отпечатком пальца — для ученого это не мусор, а бесценные документы. Благодаря союзу с точными науками эти «немые свидетели» обретают голос и рассказывают о повседневной жизни, миграциях, эпидемиях и личных драмах людей прошлого.
Как одна маленькая находка может опровергнуть целые главы в учебниках истории? Можно ли по набору пуговиц на дне колодца восстановить историю семейного разорения, а по анализу нагара на горшке — реконструировать вкус давно забытого праздничного блюда? Почему сегодня археологический «золотой фонд» — это не клады, а городские свалки и слои пожарищ? Что отходы могут рассказать о жизни больше, чем парадное оружие?
Как с помощью анализа ДНК, 3D-моделирования и трасологии (изучения следов) «вычислить» левшу по стертому гребню или проследить маршрут торговца по одной заморской бусине? Что важнее для понимания эпохи: парадный меч вождя или поломанная детская игрушка, найденная у частокола? Меняет ли смещение фокуса на быт наши представления о прошлом? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат исторических наук и археолог Василий Новиков.
Проспект мира 123Б
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
