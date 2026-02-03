О мероприятии

Современная археология — это детектив, где главные улики часто лежат под ногами. Это уже не погоня за сокровищами, а вдумчивый диалог с забытыми мелочами.

Обгоревшее зерно, сломанная пряжка, крошечная бусина, горшок или черепок с отпечатком пальца — для ученого это не мусор, а бесценные документы. Благодаря союзу с точными науками эти «немые свидетели» обретают голос и рассказывают о повседневной жизни, миграциях, эпидемиях и личных драмах людей прошлого.

Как одна маленькая находка может опровергнуть целые главы в учебниках истории? Можно ли по набору пуговиц на дне колодца восстановить историю семейного разорения, а по анализу нагара на горшке — реконструировать вкус давно забытого праздничного блюда? Почему сегодня археологический «золотой фонд» — это не клады, а городские свалки и слои пожарищ? Что отходы могут рассказать о жизни больше, чем парадное оружие?

Как с помощью анализа ДНК, 3D-моделирования и трасологии (изучения следов) «вычислить» левшу по стертому гребню или проследить маршрут торговца по одной заморской бусине? Что важнее для понимания эпохи: парадный меч вождя или поломанная детская игрушка, найденная у частокола? Меняет ли смещение фокуса на быт наши представления о прошлом? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат исторических наук и археолог Василий Новиков.

