DZYNE Technologies установила рекорд: ее беспилотник провел 60 часов в полете на высоте 7600 метров

Беспилотник ULTRA Turbo / © DZYNE Technologies

Полет, максимально приближенный к реальным служебным условиям, проходил на скорости 185 километров в час. В ходе полета ULTRA Turbo стабильно удерживал высоту и скорость в условиях, имитирующих реальные миссии. Это достижение вывело ULTRA Turbo в число самых долго летающих платформ, находящихся сегодня в эксплуатации, и подчеркнуло растущий спрос на продолжительные миссии разведки и наблюдения.

DZYNE разработала и испытала ULTRA Turbo в сжатые сроки, сделав ставку на быстрые итерации, тесную интеграцию систем и частые летные испытания. Такой подход позволил быстро пройти путь от концепта до готовности к эксплуатации.

ULTRA Turbo основан на семействе беспилотников ULTRA, но ориентирован на более сложные и требовательные задачи. Аппарат использует архитектуру с повышенной устойчивостью к подавлению GPS, что повышает живучесть в условиях противодействия, где навигация и связь часто нарушаются.

Платформа поддерживает широкий спектр полезных нагрузок: разведку, наблюдение и рекогносцировку, радиоэлектронную борьбу и ретрансляцию связи.

Помимо военного применения, ULTRA Turbo ориентирован и на задачи внутренней безопасности, гражданские и коммерческие операции. Аппарат может использоваться для охраны границ, морского наблюдения, а также в сфере мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, сельского хозяйства и защиты критически важных объектов.