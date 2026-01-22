  • Добавить в закладки
Лекция
18+
Скандалы, юмор и страсть в берестяных грамотах

Слушатели узнают, что обнаружили ученые читая берестяные грамоты.

Medio Modo
8 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Мясницкая ул., 13, стр. 11﻿

О мероприятии

Филолог и популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова расскажет как:

  • писать на бересте без ошибок (и почему это удавалось не всем);
  • шутить над друзьями и проклинать врагов;
  • расследовать преступления, учинять скандалы и взыскивать долги;
  • назначать свидания, делать предложение и договариваться о свадьбе;
  • подбирать имена детям (как вам вариант «Жирочек»?);
  • и, наконец, поэтично писать завещание.

Читая берестяные грамоты, специалисты слышат голоса конкретных людей — дерзкие, смешные, злые, трогательные, страстные, но в любом случае удивительно живые — и узнают, как люди жили и что их волновало тысячу лет назад.

Расписание
8
Воскресенье
Февраль 2026
Мясницкая ул., 13, стр. 11﻿ Москва
19:00
Адрес

Мясницкая ул., 13, стр. 11﻿

22 января, 08:56
Александр Речкин
1
# археология
# берестяные грамоты
# история
Комментарии

Написать комментарий

