Биологи выяснили, как микроокружение ускоряет рецидив рака молочной железы
Ученые НИУ ВШЭ выявили молекулярный механизм агрессивного течения рака молочной железы. Оказалось, что источником сигналов, поддерживающих рост опухоли, служит не она сама, а ее микроокружение. Исследователи также показали, что снижение уровня белка IGFBP6 в микроокружении опухоли приводит к накоплению макрофагов — иммунных клеток, связанных с повышенным риском рецидива. Эти данные уже сейчас позволяют точнее оценивать риски у пациенток, а в перспективе — разрабатывать препараты, направленные на клетки микроокружения опухоли.
Тройной негативный рак молочной железы — агрессивный тип опухоли, встречающийся примерно у 20% пациенток с раком молочной железы. Свое название он получил из-за отсутствия у раковых клеток рецепторов, которые обычно служат мишенями для терапии: эстрогеновых, прогестероновых и рецепторов эпидермального фактора роста. Такой тип рака чаще развивается у молодых женщин, быстрее других дает метастазы и характеризуется высоким риском рецидива.
Из-за отсутствия привычных лекарственных мишеней его особенно сложно лечить. Поэтому исследователи изучают не только раковые клетки, но и их окружение: соединительную ткань, иммунные клетки и кровеносные сосуды. Вместе они образуют микроокружение опухоли — среду, которая может сдерживать или, наоборот, поддерживать рост опухоли.
Команда исследователей факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ выяснила, какие особенности микроокружения связаны с более агрессивным течением рака и повышенным риском раннего рецидива. Для этого они проанализировали, какие гены активны в клетках опухоли и ее окружении, и сопоставили эту информацию с клиническими данными пациенток. Особое внимание они уделили гену IGF2, кодирующему инсулиноподобный фактор роста 2 (IGF2). IGF2 — это сигнальный белок, который в норме участвует в росте и восстановлении тканей, но при онкологии начинает стимулировать рост опухолевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Current Drug Therapy.
Исследователи обнаружили, что главный поставщик «топлива» для роста опухоли — белка IGF2 — не сами раковые клетки, а фибробласты — клетки соединительной ткани, входящие в микроокружение опухоли. В норме они поддерживают структуру тканей, но при заболевании — развитие опухоли. При этом в опухоли существует и система сдерживания. Белок-регулятор IGFBP6 работает как ловушка для IGF2 и не дает ему бесконтрольно стимулировать рост опухоли. Исследователи выяснили, что этот белок вырабатывают как клетки микроокружения, так и сами опухолевые клетки, когда пытаются сбалансировать свой рост.
Связь этого механизма с клиническим течением болезни стала заметна при анализе данных пациенток. Когда уровень IGFBP6 в опухоли был ниже, в нее проникало больше макрофагов — иммунных клеток, которые в норме защищают организм, но в развитой опухоли «перевербовываются» и начинают поддерживать раковые клетки, из-за чего рецидив наступает быстрее.
Уже сейчас результаты можно использовать для более точной оценки рисков и наблюдения за пациентками: тем, у кого вероятность раннего рецидива выше, назначать интенсивный контроль и терапию. В долгосрочной перспективе данные можно использовать при разработке таргетных препаратов, направленных на микроокружение опухоли.
«Традиционная химиотерапия в основном бьет по быстро делящимся клеткам, и при тройном негативном раке этого часто оказывается недостаточно. Мы предлагаем сместить фокус и воздействовать на клетки микроокружения, которые помогают ей расти, — комментирует один из авторов статьи, заведующий Лабораторией исследований молекулярных механизмов долголетия факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Максим Шкурников. — Например, можно попытаться искусственно повысить уровень белка IGFBP6 или заблокировать выработку IGF2 фибробластами. Это может лишить опухоль поддержки и снизить риск быстрого рецидива».
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
С первыми серьезными заморозками многие автовладельцы сталкиваются с досадной и стрессовой ситуацией: ключ напрочь отказывается проворачиваться в замке двери. Паника, попытки сильнее надавить или, того хуже, полить замок кипятком могут привести к дорогостоящему ремонту. В чем же причина этого явления и как с ним бороться, опираясь на знания физики, а не на народные мифы? На эти вопросы ответил кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
