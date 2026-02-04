Биологи выяснили, как микроокружение ускоряет рецидив рака молочной железы

Ученые НИУ ВШЭ выявили молекулярный механизм агрессивного течения рака молочной железы. Оказалось, что источником сигналов, поддерживающих рост опухоли, служит не она сама, а ее микроокружение. Исследователи также показали, что снижение уровня белка IGFBP6 в микроокружении опухоли приводит к накоплению макрофагов — иммунных клеток, связанных с повышенным риском рецидива. Эти данные уже сейчас позволяют точнее оценивать риски у пациенток, а в перспективе — разрабатывать препараты, направленные на клетки микроокружения опухоли.

Тройной негативный рак молочной железы — агрессивный тип опухоли, встречающийся примерно у 20% пациенток с раком молочной железы. Свое название он получил из-за отсутствия у раковых клеток рецепторов, которые обычно служат мишенями для терапии: эстрогеновых, прогестероновых и рецепторов эпидермального фактора роста. Такой тип рака чаще развивается у молодых женщин, быстрее других дает метастазы и характеризуется высоким риском рецидива.

Из-за отсутствия привычных лекарственных мишеней его особенно сложно лечить. Поэтому исследователи изучают не только раковые клетки, но и их окружение: соединительную ткань, иммунные клетки и кровеносные сосуды. Вместе они образуют микроокружение опухоли — среду, которая может сдерживать или, наоборот, поддерживать рост опухоли.

Команда исследователей факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ выяснила, какие особенности микроокружения связаны с более агрессивным течением рака и повышенным риском раннего рецидива. Для этого они проанализировали, какие гены активны в клетках опухоли и ее окружении, и сопоставили эту информацию с клиническими данными пациенток. Особое внимание они уделили гену IGF2, кодирующему инсулиноподобный фактор роста 2 (IGF2). IGF2 — это сигнальный белок, который в норме участвует в росте и восстановлении тканей, но при онкологии начинает стимулировать рост опухолевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Current Drug Therapy.

Исследователи обнаружили, что главный поставщик «топлива» для роста опухоли — белка IGF2 — не сами раковые клетки, а фибробласты — клетки соединительной ткани, входящие в микроокружение опухоли. В норме они поддерживают структуру тканей, но при заболевании — развитие опухоли. При этом в опухоли существует и система сдерживания. Белок-регулятор IGFBP6 работает как ловушка для IGF2 и не дает ему бесконтрольно стимулировать рост опухоли. Исследователи выяснили, что этот белок вырабатывают как клетки микроокружения, так и сами опухолевые клетки, когда пытаются сбалансировать свой рост.

Связь этого механизма с клиническим течением болезни стала заметна при анализе данных пациенток. Когда уровень IGFBP6 в опухоли был ниже, в нее проникало больше макрофагов — иммунных клеток, которые в норме защищают организм, но в развитой опухоли «перевербовываются» и начинают поддерживать раковые клетки, из-за чего рецидив наступает быстрее.

Уже сейчас результаты можно использовать для более точной оценки рисков и наблюдения за пациентками: тем, у кого вероятность раннего рецидива выше, назначать интенсивный контроль и терапию. В долгосрочной перспективе данные можно использовать при разработке таргетных препаратов, направленных на микроокружение опухоли.

«Традиционная химиотерапия в основном бьет по быстро делящимся клеткам, и при тройном негативном раке этого часто оказывается недостаточно. Мы предлагаем сместить фокус и воздействовать на клетки микроокружения, которые помогают ей расти, — комментирует один из авторов статьи, заведующий Лабораторией исследований молекулярных механизмов долголетия факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Максим Шкурников. — Например, можно попытаться искусственно повысить уровень белка IGFBP6 или заблокировать выработку IGF2 фибробластами. Это может лишить опухоль поддержки и снизить риск быстрого рецидива».

НИУ ВШЭ 493 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».