  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 февраля, 10:59
НИУ ВШЭ
1
152

Биологи выяснили, как микроокружение ускоряет рецидив рака молочной железы

❋ 5.1

Ученые НИУ ВШЭ выявили молекулярный механизм агрессивного течения рака молочной железы. Оказалось, что источником сигналов, поддерживающих рост опухоли, служит не она сама, а ее микроокружение. Исследователи также показали, что снижение уровня белка IGFBP6 в микроокружении опухоли приводит к накоплению макрофагов — иммунных клеток, связанных с повышенным риском рецидива. Эти данные уже сейчас позволяют точнее оценивать риски у пациенток, а в перспективе — разрабатывать препараты, направленные на клетки микроокружения опухоли.

НИУ ВШЭ
# здоровье
# медицина
# онкология
# рак
# рак молочной железы
# рецидив рака
Раковая опухоль на снимке компьютерной томографии груди / © Rsmskns, Wikipedia

Тройной негативный рак молочной железы — агрессивный тип опухоли, встречающийся примерно у 20% пациенток с раком молочной железы. Свое название он получил из-за отсутствия у раковых клеток рецепторов, которые обычно служат мишенями для терапии: эстрогеновых, прогестероновых и рецепторов эпидермального фактора роста. Такой тип рака чаще развивается у молодых женщин, быстрее других дает метастазы и характеризуется высоким риском рецидива.

Из-за отсутствия привычных лекарственных мишеней его особенно сложно лечить. Поэтому исследователи изучают не только раковые клетки, но и их окружение: соединительную ткань, иммунные клетки и кровеносные сосуды. Вместе они образуют микроокружение опухоли — среду, которая может сдерживать или, наоборот, поддерживать рост опухоли.

Команда исследователей факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ выяснила, какие особенности микроокружения связаны с более агрессивным течением рака и повышенным риском раннего рецидива. Для этого они проанализировали, какие гены активны в клетках опухоли и ее окружении, и сопоставили эту информацию с клиническими данными пациенток. Особое внимание они уделили гену IGF2, кодирующему инсулиноподобный фактор роста 2 (IGF2). IGF2 — это сигнальный белок, который в норме участвует в росте и восстановлении тканей, но при онкологии начинает стимулировать рост опухолевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Current Drug Therapy.

Исследователи обнаружили, что главный поставщик «топлива» для роста опухоли — белка IGF2 — не сами раковые клетки, а фибробласты — клетки соединительной ткани, входящие в микроокружение опухоли. В норме они поддерживают структуру тканей, но при заболевании — развитие опухоли. При этом в опухоли существует и система сдерживания. Белок-регулятор IGFBP6 работает как ловушка для IGF2 и не дает ему бесконтрольно стимулировать рост опухоли. Исследователи выяснили, что этот белок вырабатывают как клетки микроокружения, так и сами опухолевые клетки, когда пытаются сбалансировать свой рост.

Связь этого механизма с клиническим течением болезни стала заметна при анализе данных пациенток. Когда уровень IGFBP6 в опухоли был ниже, в нее проникало больше макрофагов — иммунных клеток,  которые в норме защищают организм, но в развитой опухоли «перевербовываются» и начинают поддерживать раковые клетки, из-за чего рецидив наступает быстрее.

Уже сейчас результаты можно использовать для более точной оценки рисков и наблюдения за пациентками: тем, у кого вероятность раннего рецидива выше, назначать интенсивный контроль и терапию. В долгосрочной перспективе данные можно использовать при разработке таргетных препаратов, направленных на микроокружение опухоли.

«Традиционная химиотерапия в основном бьет по быстро делящимся клеткам, и при тройном негативном раке этого часто оказывается недостаточно. Мы предлагаем сместить фокус и воздействовать на клетки микроокружения, которые помогают ей расти, — комментирует один из авторов статьи, заведующий Лабораторией исследований молекулярных механизмов долголетия факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Максим Шкурников. — Например, можно попытаться искусственно повысить уровень белка IGFBP6 или  заблокировать выработку IGF2 фибробластами. Это может лишить опухоль поддержки и снизить риск быстрого рецидива».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
493 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# здоровье
# медицина
# онкология
# рак
# рак молочной железы
# рецидив рака
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Существуют ли разумные животные?
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Полет двуглавого орла. Какие дары Русь получила от Византии?
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 февраля, 10:48
Игорь Байдов

Неандертальцы и сапиенсы смешивались почти по всей Евразии

Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.

Антропология
# африка
# выход из Африки
# древние виды
# неандертальцы
# сапиенсы
3 февраля, 18:11
Любовь С.

На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
3 февраля, 13:03
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

С первыми серьезными заморозками многие автовладельцы сталкиваются с досадной и стрессовой ситуацией: ключ напрочь отказывается проворачиваться в замке двери. Паника, попытки сильнее надавить или, того хуже, полить замок кипятком могут привести к дорогостоящему ремонту. В чем же причина этого явления и как с ним бороться, опираясь на знания физики, а не на народные мифы? На эти вопросы ответил кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан.

РТУ МИРЭА
# автомобиль
# зима
# мороз
# технологии
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Александр Коваленко
Александр Коваленко
14 минут назад
-
0
+
Онкология. "Учёный - не тот, кто даёт правильные ответы, а тот - кто ставит правильные вопросы." Меня зовут Коваленко Александр (я инженер, учёный-физиолог). ORCID iD: 0000-0002-7553-0634 Сегодня, на фоне очередной сенсации о вакцине от рака, хочу повториться и предупредить, что - это невозможно. И, что говорить - о вакцине или лекарстве от рака, может только - глубоко НЕ понимающий физиологию: нобелевский лауреат, ученый, академик, врач ... Напомню, что начиная с 1971 года, на попытки найти лекарство от рака - было потрачено несколько трлн. долл. Пафосные заявления президентов США и нобелевских лауреатов - остались пустыми. Я не говорю о тысячах ученых и институтов - активно осваивающих гранты, в безответственной попытке реализовать свои пустые, диссонирующие, не когерентные теории. Сегодня, повторю - определение данной патологии. И, главное предпосылки\ причины появления этой болячки, а именно фиброзных наслоений и\или инфильтрата - то, что мы привыкли называть онкологией. Понимание, после осознания которого - начинаются все тактические и стратегические движения в этой области (и, без преувеличения - большей части медицины). Понимание, которое может дать шанс миллионам нуждающихся, уже сегодня. Онкология — это сердечно-сосудистое заболевание. Следствие изоморфного процесса деструкции и фиброза сосудистого русла, локального (очаг) и общего (метастазирование). Онкогенез (неоплазия, новообразование, канцерогенез, озлокачествление, малигнизация, киста, опухоль, рак и т. д.) – есть совокупный каскадный внеклеточный гиперпластический процесс – инкапсуляция, попытка обособления очага тромбоцитарно-фибриновыми массами (фибропластин и т. д.) и окружающим достраиванием разрушающейся системы кровоснабжения (ангиогенез, васкуляризация). ... https://teletype.in/@life_science_k/AstELr94zz1
Онкология.
"Ученый - не тот, кто дает правильные ответы, а то кто ставит правильные вопросы."
teletype.in
https://img2.teletype.in/files/50/36/503693c4-8440-4aca-afbd-48260af64015.png
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно