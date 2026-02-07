Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: в каких странах чаще всего происходят аварии на дорогах
Во всем мире на дорогах ежегодно происходят миллионы дорожно-транспортных происшествий. На инфографике показано, какие страны сталкиваются с наибольшим количеством аварий.
Соединенные Штаты регулярно становятся лидером по общему числу аварий. Согласно отчету UNECE, в 2019 году там зарегистрировали почти 1,949 миллиона аварий, что соответствует 5938 аварий на миллион человек.
По информации CEOWorld, среди лидеров по общему числу ДТП также оказались Япония (540 тысяч) и Германия (300 тысяч), Турция (174 тысячи) и Италия (172 тысячи). Однако по количеству несчастных случаев на миллион человек Австрия опередила Германию — 4024 против 3612.
По России нет свежих данных в статистике UNECE. По информации МВД, в России в 2019 году зарегистрировали примерно164 тысячи ДТП с пострадавшими.
Индия на инфографике окрашена в зеленый цвет, хотя эта страна регулярно оказывается среди лидеров по смертности на дорогах. Так, в 2019 году в стране зарегистрировали более 473 тысяч аварий, более 154 тысяч человек погибли.
Создатели инфографики использовали данные UNECE и CEOWorld, однако они охватывают не все страны мира. Кроме того, методология сбора данных может отличаться.
