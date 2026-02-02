О мероприятии

Что значит «понимать» квантовую механику — и так ли она непонятна, как принято считать? Часто говорят, что квантовую физику невозможно осмыслить, ее можно только считать. Но где проходит граница между пониманием, привычкой к формализму и набором удачных слов? Кандидат физико-математических наук Тамаз Хунджуа обсудит, что вообще подразумевается под пониманием в физике и почему вокруг квантовой механики возник ореол принципиальной загадочности. Слушатели узнают, чем квантовая механика отличается от других теорий — и чем, на самом деле, не отличается. И заодно увидят на других примерах из физики, где «понимание» оказывается куда менее очевидным, чем кажется.

