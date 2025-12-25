О мероприятии

Все наблюдаемое обилие химических элементов в прошлом было частью звезд. За примерами далеко ходить не нужно: пески на пляжах и в пустынях, различные горные породы — кремний; воздух — кислород и азот; вода состоит из водорода и кислорода; ископаемые и угли — углерод; руды и минералы поставляют элементы по типу железа, никеля, магния, кислорода и т. д. А вот золото и платина в ювелирных магазинах стоят намного больше всего вышеперечисленного, что явно говорит о редкости этих элементов.

Почему элементов именно столько? Каким образом они сформировались и дошли до нас? В обзорной лекции кандидат физико-математических наук Антон Игнатовский попробует разобраться, как качественно оценить окружающее людей изобилие химических элементов, и каким образом сформировались и дошли до нас строительные кирпичики окружающего мира.

