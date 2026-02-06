  • Добавить в закладки
Лекция
12+
На пути к автономному транспорту: нерешенные проблемы науки и техники

Слушатели узнают про научные и технические тренды в области автономного транспорта.

Парк «Зарядье»
7 февраля, 17:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Кандидат технических наук Дмитрий Юдин обсудит научные и технические тренды в области автономного транспорта: беспилотных автомобилей и интеллектуальных роботов. Рассмотрит чем прямо сейчас занимаются исследователи в этой области. Как решают проблемы распознавания препятствий в сложных условиях видимости, как строят карты местности и определяют свое местоположение в пространстве, как управляют траекторией движения с учетом правил дорожного движения. Лектор коснется того, как скоро автомобили с максимальным пятым уровнем автономности появятся на наших дорогах.

Расписание
7
Суббота
Февраль 2026
ул. Варварка, 6/1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

6 февраля, 11:48
Александр Речкин
3
# беспилотники
# технологии
# транспорт
Комментарии

Написать комментарий

