О мероприятии

Кандидат технических наук Дмитрий Юдин обсудит научные и технические тренды в области автономного транспорта: беспилотных автомобилей и интеллектуальных роботов. Рассмотрит чем прямо сейчас занимаются исследователи в этой области. Как решают проблемы распознавания препятствий в сложных условиях видимости, как строят карты местности и определяют свое местоположение в пространстве, как управляют траекторией движения с учетом правил дорожного движения. Лектор коснется того, как скоро автомобили с максимальным пятым уровнем автономности появятся на наших дорогах.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.