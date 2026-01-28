Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае открыли новый институт для подготовки следующего поколения космических первопроходцев

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA

Институт предложит междисциплинарную учебную программу, охватывающую 14 направлений — от аэронавтики до планетологии. В дополнение к уже существующим 97 курсам будут введены 22 ключевых новых дисциплины, объединяющие фундаментальную науку, технологии и практические прикладные задачи.

Студенты получат доступ к трем крупным исследовательским платформам и шести специализированным учебным системам, расположенным в Научном городе Хуайжоу в Пекине. Среди них — комплексы для моделирования беспилотного космического патрулирования, полного цикла разработки спутников, а также экспериментов по совместным космическо-наземным инновациям.

Ключевой особенностью программы стала система «двойного наставничества», в рамках которой студентов курируют одновременно ведущие ученые и главные инженеры. По словам декана института Чжу Цзюньцяна, такой подход позволяет выпускникам не только получить прочную базу в математике и физике, но и развить способности к «инновациям с нуля», а также потенциал по превращению научных идей в полноценные инженерные решения.

В перспективе Чжу видит институт в роли мирового центра аэрокосмических исследований и международного академического обмена. Подготовка нового поколения специалистов, сочетающих глубокие научные знания с инженерным мышлением, должна обеспечить устойчивую кадровую поддержку стремлению Китая стать ведущей космической державой и внести «китайскую мудрость» в глобальное освоение Вселенной.