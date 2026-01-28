Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Китае открыли новый институт для подготовки следующего поколения космических первопроходцев
Университет Китайской академии наук (UCAS) официально представил новый Институт космических исследований — образовательную площадку для подготовки следующего поколения китайских первопроходцев в космосе.
Институт предложит междисциплинарную учебную программу, охватывающую 14 направлений — от аэронавтики до планетологии. В дополнение к уже существующим 97 курсам будут введены 22 ключевых новых дисциплины, объединяющие фундаментальную науку, технологии и практические прикладные задачи.
Студенты получат доступ к трем крупным исследовательским платформам и шести специализированным учебным системам, расположенным в Научном городе Хуайжоу в Пекине. Среди них — комплексы для моделирования беспилотного космического патрулирования, полного цикла разработки спутников, а также экспериментов по совместным космическо-наземным инновациям.
Ключевой особенностью программы стала система «двойного наставничества», в рамках которой студентов курируют одновременно ведущие ученые и главные инженеры. По словам декана института Чжу Цзюньцяна, такой подход позволяет выпускникам не только получить прочную базу в математике и физике, но и развить способности к «инновациям с нуля», а также потенциал по превращению научных идей в полноценные инженерные решения.
В перспективе Чжу видит институт в роли мирового центра аэрокосмических исследований и международного академического обмена. Подготовка нового поколения специалистов, сочетающих глубокие научные знания с инженерным мышлением, должна обеспечить устойчивую кадровую поддержку стремлению Китая стать ведущей космической державой и внести «китайскую мудрость» в глобальное освоение Вселенной.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Ноября, 2020
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
11 Марта, 2015
Кольщик, наколи мне цветок сакуры
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии