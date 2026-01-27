Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индия впервые продемонстрировала новую гиперзвуковую противокорабельную ракету

Индия впервые публично представила то, что называет своей первой дальнобойной гиперзвуковой ракетой, в ходе демонстрации военной мощи на параде в честь 77-й годовщины Дня Республики, прошедшем на проспекте Картавья Патх в Нью-Дели.

Ракета Long-Range Anti-Ship Missile / © DRDO / Х

Разработанная Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), дальнобойная противокорабельная ракета (Long-Range Anti-Ship Missile, LR-AShM) рассматривается как средство сохранения паритета с аналогичными разработками Пакистана, а также как прямой ответ на стремительный рост надводного флота регионального соперника — Китая.

В Нью-Дели LR-AShM продемонстрировали на мобильной пусковой установке. В таком виде ракета предназначена для развертывания в составе береговых ракетных комплексов ВМС Индии. Каждая транспортно-установочная пусковая установка несет одну ракету в цилиндрическом транспортно-пусковом контейнере. По данным Министерства обороны Индии, LR-AShM способна нести различные типы боевой нагрузки на дальность свыше 1500 километров.

Согласно данным из открытых источников, длина ракеты составляет около 14 метров, диаметр — примерно 1,4 метра, а масса — менее 20 тонн.

Согласно заявлению индийских военных, финальный участок полета к цели осуществляется на малой высоте, что повышает живучесть ракеты за счет затруднения обнаружения наземными и корабельными радиолокационными средствами. По данным индийских военных, LR-AShM достигает максимальной скорости около 12 250 километров в час.