Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Индия впервые продемонстрировала новую гиперзвуковую противокорабельную ракету
Индия впервые публично представила то, что называет своей первой дальнобойной гиперзвуковой ракетой, в ходе демонстрации военной мощи на параде в честь 77-й годовщины Дня Республики, прошедшем на проспекте Картавья Патх в Нью-Дели.
Разработанная Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), дальнобойная противокорабельная ракета (Long-Range Anti-Ship Missile, LR-AShM) рассматривается как средство сохранения паритета с аналогичными разработками Пакистана, а также как прямой ответ на стремительный рост надводного флота регионального соперника — Китая.
В Нью-Дели LR-AShM продемонстрировали на мобильной пусковой установке. В таком виде ракета предназначена для развертывания в составе береговых ракетных комплексов ВМС Индии. Каждая транспортно-установочная пусковая установка несет одну ракету в цилиндрическом транспортно-пусковом контейнере. По данным Министерства обороны Индии, LR-AShM способна нести различные типы боевой нагрузки на дальность свыше 1500 километров.
Согласно данным из открытых источников, длина ракеты составляет около 14 метров, диаметр — примерно 1,4 метра, а масса — менее 20 тонн.
Согласно заявлению индийских военных, финальный участок полета к цели осуществляется на малой высоте, что повышает живучесть ракеты за счет затруднения обнаружения наземными и корабельными радиолокационными средствами. По данным индийских военных, LR-AShM достигает максимальной скорости около 12 250 километров в час.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Болезнь Паркинсона — одно из самых массовых заболеваний, которое затронуло миллионы людей. Новое исследование ученых из Нидерландов прояснило группы риска этой болезни по социально-экологическому, половому, географическому и возрастному факторам.
Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
28 Ноября, 2022
Тайны микроскопов Левенгука
13 Ноября, 2016
Как собрать кубик Рубика, не сломав голову
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии