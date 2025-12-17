Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: 20 самых дорогих произведений искусства, проданных на аукционах
Каждый год коллекционеры и художественные институции тратят на аукционах сотни миллионов долларов, приобретая редкие шедевры. Эти громкие сделки отражают не только культурную значимость произведений, но и ту важную роль, которую искусство играет как символ статуса, наследия и финансовых инвестиций.
Приведенный выше список ранжирует 20 самых дорогих произведений искусства, когда-либо проданных на аукционах. Данные основаны на информации ARTnews. Среди лидеров рейтинга особенно выделяются несколько позиций: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи значительно опережает остальные работы с рекордной ценой продажи в 450 миллионов долларов. Портрет Густава Климта 1914 года, который продали в этом году на Sotheby’s более чем за 236 миллионов долларов. В то же время сразу три картины Пабло Пикассо вошли в топ-20, что подчеркивает его неизменное влияние и доминирующее положение в мире искусства.
Почему эти произведения стоят так дорого?
Астрономические цены на аукционном рынке искусства обычно обусловлены сочетанием нескольких факторов: редкостью произведения, его происхождением и историей владения, культурным влиянием, а также репутацией художника. Известность порождает еще большую известность — покупатели готовы платить премию за работы с весомым историческим значением или за произведения, ранее находившиеся в престижных коллекциях.
Богатые все чаще рассматривают произведения искусства не только как объект страсти и эстетического удовольствия, но и как долгосрочное вложение средств и показатель социального статуса. Именно поэтому самые желанные работы — такие как произведения Климта, Уорхола или Моне — достигают девятизначных сумм.
Хотя аукционные дома Sotheby’s, Christie’s и Phillips регулярно попадают в заголовки новостей благодаря рекордным продажам, далеко не все ценные произведения искусства реализуются на публичных торгах. Многие сделки совершаются в частном порядке через дилеров и арт-брокеров — зачастую ради конфиденциальности или во избежание высоких аукционных комиссий.
В последние годы на аукционах заметно возрос интерес к произведениям современного и новейшего искусства, в частности к работам Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола, что отражает изменение вкусов и приоритетов в среде коллекционеров.
Из двадцати самых дорогих произведений искусства лишь одно — «Указывающий человек» Альберто Джакометти — является скульптурой. Это подчеркивает более широкий рыночный тренд: именно живопись стабильно удерживает лидирующие позиции по стоимости.
Такие факторы, как удобство экспонирования, многовековая художественная традиция и универсальная эстетическая привлекательность, обеспечивают живописи устойчивое доминирование на арт-рынке.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Захватывающие биомиметические самолеты
