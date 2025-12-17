  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
17 декабря, 08:45
Рейтинг: +72
Посты: 123

Рейтинг: 20 самых дорогих произведений искусства, проданных на аукционах

Каждый год коллекционеры и художественные институции тратят на аукционах сотни миллионов долларов, приобретая редкие шедевры. Эти громкие сделки отражают не только культурную значимость произведений, но и ту важную роль, которую искусство играет как символ статуса, наследия и финансовых инвестиций.

Сообщество
# инфографика
# Искусство
# Рейтинги
# статистика
# финансы
Рейтинг: 20 самых дорогих произведений искусства, проданных на аукционах / © Visual Capitalist
Рейтинг: 20 самых дорогих произведений искусства, проданных на аукционах / © Visual Capitalist

Приведенный выше список ранжирует 20 самых дорогих произведений искусства, когда-либо проданных на аукционах. Данные основаны на информации ARTnews. Среди лидеров рейтинга особенно выделяются несколько позиций: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи значительно опережает остальные работы с рекордной ценой продажи в 450 миллионов долларов. Портрет Густава Климта 1914 года, который продали в этом году на Sotheby’s более чем за 236 миллионов долларов. В то же время сразу три картины Пабло Пикассо вошли в топ-20, что подчеркивает его неизменное влияние и доминирующее положение в мире искусства.

Почему эти произведения стоят так дорого?

Астрономические цены на аукционном рынке искусства обычно обусловлены сочетанием нескольких факторов: редкостью произведения, его происхождением и историей владения, культурным влиянием, а также репутацией художника. Известность порождает еще большую известность — покупатели готовы платить премию за работы с весомым историческим значением или за произведения, ранее находившиеся в престижных коллекциях.

Богатые все чаще рассматривают произведения искусства не только как объект страсти и эстетического удовольствия, но и как долгосрочное вложение средств и показатель социального статуса. Именно поэтому самые желанные работы — такие как произведения Климта, Уорхола или Моне — достигают девятизначных сумм.

Хотя аукционные дома Sotheby’s, Christie’s и Phillips регулярно попадают в заголовки новостей благодаря рекордным продажам, далеко не все ценные произведения искусства реализуются на публичных торгах. Многие сделки совершаются в частном порядке через дилеров и арт-брокеров — зачастую ради конфиденциальности или во избежание высоких аукционных комиссий.

В последние годы на аукционах заметно возрос интерес к произведениям современного и новейшего искусства, в частности к работам Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола, что отражает изменение вкусов и приоритетов в среде коллекционеров.

Из двадцати самых дорогих произведений искусства лишь одно — «Указывающий человек» Альберто Джакометти — является скульптурой. Это подчеркивает более широкий рыночный тренд: именно живопись стабильно удерживает лидирующие позиции по стоимости.

Такие факторы, как удобство экспонирования, многовековая художественная традиция и универсальная эстетическая привлекательность, обеспечивают живописи устойчивое доминирование на арт-рынке.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Магия физики элементарных частиц
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Зажить, чтобы выжить
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Регуляторные Т-клетки: иммунитет под контролем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Плата за азот и белок: выделительные системы в живой природе
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Чекисты на защите столицы
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
16 декабря, 09:09
ПНИПУ

Экономия электроэнергии: ученые разработали метод точного прогноза нагрузки насосных станций

Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.

ПНИПУ
# водоснабжение
# прогнозирование
# технологии
# электроэнергия
# энергозатраты
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперт рассказал, как защитить eSIM от кибермошенников

    16 декабря, 17:52

  2. Вовлечение супругов повысило эффективность восстановления болезней сердца

    16 декабря, 17:11

  3. Ученые нашли «черную метку» для клеточных лидеров метастазов рака

    16 декабря, 17:02

  4. Инновации в сфере транспорта: как новые технологии повышают конкурентоспособность отрасли

    16 декабря, 15:39
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Алексей Иванов
10 минут назад
Олег, не в разговорах там дело, а в действиях, и вы ошиблись при написании слова просПала? Там Р.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Сергей Запрягаев
30 минут назад
Голодный, по слухам взяли со складов арсенала космических войск, где запчасти для Плесецка лежали.

Пуски пилотируемых кораблей с Байконура возобновят зимой 2026 года

Виктор Дорн
37 минут назад
Виктор, скажу по секрету. Просто вся копирка для копирования из запасов роскосмоса осталась на Украине после 1991 года. А без неё скопировать не

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

39 минут назад
Вот вам бабушка и Цзютянь

Китайский беспилотник «Цзютянь», способный запускать рои дронов в воздухе, выполнил первый полет

Виктор Дорн
39 минут назад
Paul, учитывая то что китайцы пока что даже тяжёлую многоразовую ракету повторить не смогли удачно - спорно) это как если бы обычный человек после

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

1 час назад
Строили дороги, поэтому плохо кончили , К ним приехали и завоевали. То ли дело Сибирь!

Археологи создали интерактивную карту дорожной сети Римской империи

Zeu Teho
1 час назад
Евгений, я думаю у нас разные взгляды и разный жизненный опыт. Про республики я вообще не заикался. Мой опыт основан на жизни в СССР ,в СНГ и в России

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Виктор
3 часа назад
А что мешает нашему Роскосмоса в создании многоразовых ракет?Аналогов не будет!Сперва скопировать у Илона Макса их ракету как в своё время Фау у

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Олег Теплоухов
4 часа назад
А Россия за разговорами об авторском праве и как не хорошо заниматься технологическим плагиатом космос, как и многое-многое другое, проспала.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Иван Колупаев
5 часов назад
Так Романова или Романенкова?

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Иван Колупаев
5 часов назад
Когда-то и наши не стеснялись копировать решения фон Брауна... по итогу запустили человека на орбиту раньше американцев. Но тогда у руля были другие

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

1 2
5 часов назад
Потрясающе! Невероятно! Это получается методами генной инженерии можно вывести растения-обогреватели, условный кактус с крахмалистой

Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых за миллионы лет до появления цветов

1 2
5 часов назад
Очень хорошая гипотеза! Корректнее бы её назвать "гипотеза олигоимпакта", потому что "мультиимпакт" (гипотеза Гарькавого) это когда очень много

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Александр Морозов
7 часов назад
Копия, копия, копия, автору как будто поперек горла эти ракеты встали. Технологии плюс минус у китая те же что и у маска, та же физика, те же задачи и

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Ярослав Батырханов
8 часов назад
Видите маленькую точку в цвет России это мы опендикс под названием Калининград

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Сергей Шумаков
9 часов назад
Какой тупизм. Приливы на земле не являютсярезультатом притяжения луны. Приливыот вибрационного движенияземли. Еслибылуга притягивала воду, то и

В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

Mihail Avstrievsky
9 часов назад
Aleksandr, только это мало кто понимает из местного населения)

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Память Калуга
9 часов назад
Кто-то очень хорошо заплатил за документацию по ракете.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Paul Storn
10 часов назад
Будет смешно, если китайцы копию быстрее до ума доведут) а вообще, даже скопировать такую ракету как Starship уже круто.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

G. O.
11 часов назад
Каждой ночью на человека действует сила притяжения как раз в направлении солнца. При этом если в течение ночи убрать из-под ног землю то можно

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно