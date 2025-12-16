Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлен самый компактный в мире ИИ-суперкомпьютер
Карманное портативное устройство способно локально запускать Большие языковые модели с числом параметров до 120 миллиардов. Американский стартап Tiiny AI представил Tiiny AI Pocket Lab, который был официально признан Книгой рекордов Гиннесса самым маленьким персональным ИИ-суперкомпьютером в мире.
По внешнему виду устройство напоминает пауэрбанк: оно действительно карманного формата, но при этом способно запускать крупные языковые модели без подключения к облаку, серверов или высокопроизводительных графических процессоров.
С помощью Pocket Lab компания Tiiny AI стремится снизить зависимость ИИ-суперкомпьютеров от облачной инфраструктуры и графических процессоров, сделав вычислительную мощность уровня дата-центров доступной обычным пользователям. Устройство также позиционируется как ответ на проблемы устойчивого развития, роста энергозатрат и рисков для конфиденциальности, связанных с облачными ИИ-сервисами.
Pocket Lab создавался как универсальный персональный ИИ-инструмент и ориентирован на самых разных пользователей: контент-креаторов, разработчиков, исследователей и студентов.
Все пользовательские данные, настройки и документы хранятся локально с применением шифрования банковского уровня. Это обеспечивает устройству «долгую память» и более высокий уровень приватности по сравнению с облачными ИИ-системами.
Tiiny AI Pocket Lab оптимизирован под наиболее востребованный диапазон персонального ИИ: он эффективно работает с моделями от 10 до 100 миллиардов параметров, покрывая более 80% реальных прикладных задач.
При этом устройство способно масштабироваться и до моделей на 120 миллиардов параметров, обеспечивая интеллект уровня GPT-4 для сложных рассуждений и многоэтапного анализа — с полным сохранением офлайн-режима и безопасности данных.
Суперкомпьютер оснащен 12-ядерным процессором ARMv9.2 и обладает энергопотреблением до 65 ватт.
Tiiny AI также предлагает готовую экосистему с открытым исходным кодом. Pocket Lab поддерживает установку популярных open-source-моделей в один клик — включая Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral, Phi и GPT-OSS, а также простую настройку ИИ-агентов вроде OpenManus, ComfyUI, Flowise и SillyTavern.
Пользователи будут регулярно получать обновления, включая официальные беспроводные апгрейды аппаратного обеспечения. Полноценный запуск этих возможностей запланирован на выставке CES в январе 2026 года.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
