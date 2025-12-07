  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 декабря, 17:44
Рейтинг: +119
Посты: 356

Новый препарат «омолодит» кости и хрящи

Каждый пятый житель США сталкивается с остеоартритом, вызванный старением или травмой. Однако ученые разработали препарат, который в перспективе сможет восстанавливать поврежденные хрящи и возвращать подвижность суставов. 

Сообщество
# лечение
# остеоартрит
# старение
# суставы
# травма
# хрящи
Коленный сустав пожилой мыши после введения препарата. Красный цвет указывает на хрящ / © Nidhi Bhutani, Science
Коленный сустав пожилой мыши после введения препарата. Красный цвет указывает на хрящ / © Nidhi Bhutani, Science

Ученые из Стэнфордского университета разработали препарат, помогающий восстанавливать поврежденные хрящи и возвращать подвижность суставов. Как показали исследования на мышах, инъекция блокирует активность белка, участвующего в старении, и обращает вспять естественную потерю хряща в коленных суставах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Предварительные исследования показали, что лечение также может предотвратить развитие артрита после травм колена, таких как разрыв передней крестообразной связки. С такими травмами часто сталкиваются профессиональные спортсмены и любители.  

Ученые проверили разработку на образцах человеческой ткани после операций по замене коленного сустава. Эти образцы включали внеклеточный матрикс в суставе и клетки хондроцитов, генерирующие хрящ. Они отреагировали на лечение, образуя новый, функциональный хрящ.

Белок 15-PGDH, также известный как герозим, — это фермент, который с возрастом становится более активным. Этот фермент обнаружили эти же исследователи в 2023 году. Белок также приводит к потере функции тканей. Заблокировав функции 15-PGDH с помощью небольшой молекулы, исследователи выяснили, что это приводит к увеличению мышечной массы и выносливости старых животных. Экспрессия 15-PGDH у молодых мышей, напротив, привела к сокращению и ослаблению их мышц. Герозим также участвует в регенерации костей, нервов и клеток крови.

Коленный сустав молодой мыши (вверху), пожилой мыши (в середине) и пожилой мыши после введения препарата (внизу). Красный цвет указывает на хрящ / © Nidhi Bhutani, Science
Коленный сустав молодой мыши (вверху), пожилой мыши (в середине) и пожилой мыши после введения препарата (внизу). Красный цвет указывает на хрящ / © Nidhi Bhutani, Science

Результаты исследования показали, что можно регенерировать хрящ, потерянный из-за старения или артрита, с помощью перорального препарата или местной инъекции. Это избавляет пациентов от замены коленного и тазобедренного суставов. Препарата сейчас находится на стадии клинических испытаний.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Женский мозг, мужской мозг: думаем ли мы по-разному
ВДНХ
Москва
Экскурсия
07 Дек
Бесплатно
В гости к крылатым машинам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
700
Мифы о маммографии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
08 Дек
Бесплатно
Путешествие в прошлое Китая: тайны истории и загадки иероглифов
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
4 декабря, 20:12
Evgenia Vavilova

Эксперименты не подтвердили самое популярное объяснение нейтринных аномалий

Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.

Физика
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# новая физика
# стерильные нейтрино
# физика элементарных частиц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
2 декабря, 15:52
Адель Романова

Биологи перечислили самые убедительные признаки внеземной жизни

Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.

Биология
# астробиология
# внеземная жизнь
# Мерчисонский метеорит
# метеориты
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые заставили любящие щелочную среду бактерии залечивать бетон

    7 декабря, 10:00

  2. Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

    6 декабря, 17:02

  3. Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

    5 декабря, 19:51

  4. Физики разработали новый подход расчета обменных взаимодействий в магнитных материалах

    5 декабря, 16:56
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

артур отараев
1 час назад
И хамить на русскую Проваславный веру нельзя и относиться нужно с уважением, и наче жестоко ответите за свои слова, понятно.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Игорь
1 час назад
Sokrat, Когда у человека в голове ПУСТО, он берёт ник великого мыслителя, надеясь хоть как-то компенсировать НЕДОСТАТОК УМА. Но, судя по вашим

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

артур отараев
1 час назад
Burkut, вот ты не прав, нашу русскую веру трогать не надо, следи за свои ошибки и языком, посмотри на себя на с твоей стороны, ты думаешь что ты умнеетнас

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Игорь
1 час назад
Эдвард, Да, вы абсолютно правы. Только я имел ввиду, что В ИТОГЕ она оказалась совершенно нежизнеспособной. В 1991 году Украина вышла из СССР с

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Игорь
1 час назад
Sokrat, Когда у человека в голове ПУСТО, он берёт ник великого мыслителя, надеясь хоть как-то компенсировать НЕДОСТАТОК УМА. Но, судя по вашим

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Иван Колупаев
2 часа назад
Игорь, вот прямо с точностью до года? в 1065 было еще Раннее и тут 31 декабря выступает по телику Вильгельм I и такой говорит - все ребятки, капец, теперь

В Хорватии нашли клад с серебряными монетами времен Первого крестового похода

Сергей Яковлев
2 часа назад
Г., ну в чем проблема давайте сделаем комбайн из 50, будем продавать и еще бабок на этом заработаем. Как вам бизнес план?

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Александр Сидоренко
2 часа назад
Sam, До-до-до... Пенжинскую ПЭС на 87 ГВт построят, мечтайте больше!

Величественные исполины: пять крупнейших плотин мира и их инженерные подвиги

Bucefal 254
2 часа назад
Mark, Ну я понимаю что Казахстан развивается экономически в продовольственной сфере но чтобы он был в списке стран технологически

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Bucefal 254
3 часа назад
Всё пучком ребят эти карты для западных летчиков и военных !!! кто помнит в начале 2000 годов все знали что сателлиты на низкой орбите видят номера

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Ruslan Kocetkov
3 часа назад
Смерть грязным свиньям хохлам🥳

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Садык Икинов
3 часа назад
Alexander, согласен не может быть 1500 как минимум 30-40 тыс зелёных а так меньше не может

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Ibray Triki
5 часов назад
А не бред ли это? Как проверить достоверной этой информации? Оставляйте ссылки на первоисточник что-ли

Необычное поведение крупнейших солнечных пятен насторожило ученых

Ibray Triki
5 часов назад
Не знал что элементарная физика может быть такой увлекательной

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Sam Dowson
5 часов назад
Ну ничего, скоро построят Эвенкийскую ГЭС на 20 гигаватт и всем покажут кузькину мать!

Величественные исполины: пять крупнейших плотин мира и их инженерные подвиги

Г. М.
5 часов назад
Сергей, комбайны и трактора и в 50-е годы существовали, а электроника вообще из разного делается, только что-то незаметно, чтобы этому разному такое

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Alexander Orsi
5 часов назад
Сергей, только по э/э - именно так и стоит . Но ещё дорогое железо (для биткоина - топовые вк) , которое не слишком долго служит при таких нагрузках , да

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Игорь Маегов
6 часов назад
Автор, видимо, не в курсе, что Первый Крестовый поход происходил уже в период Высокого Средневековья. Раннее Средневековье в Европе завершилось по

В Хорватии нашли клад с серебряными монетами времен Первого крестового похода

Александр Герасимов
6 часов назад
Вырубают леса для сохранения разнообразия лесов? 😂

Классификация лесов мира: карта четырех основных типов

Деятель
7 часов назад
Евгений, это смотря какие новости смотреть. Высаживают еще как. Россия, кстати, лидер по приросту лесов (это из тех же новостей)

Классификация лесов мира: карта четырех основных типов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно