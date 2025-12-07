Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый препарат «омолодит» кости и хрящи
Каждый пятый житель США сталкивается с остеоартритом, вызванный старением или травмой. Однако ученые разработали препарат, который в перспективе сможет восстанавливать поврежденные хрящи и возвращать подвижность суставов.
Ученые из Стэнфордского университета разработали препарат, помогающий восстанавливать поврежденные хрящи и возвращать подвижность суставов. Как показали исследования на мышах, инъекция блокирует активность белка, участвующего в старении, и обращает вспять естественную потерю хряща в коленных суставах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Предварительные исследования показали, что лечение также может предотвратить развитие артрита после травм колена, таких как разрыв передней крестообразной связки. С такими травмами часто сталкиваются профессиональные спортсмены и любители.
Ученые проверили разработку на образцах человеческой ткани после операций по замене коленного сустава. Эти образцы включали внеклеточный матрикс в суставе и клетки хондроцитов, генерирующие хрящ. Они отреагировали на лечение, образуя новый, функциональный хрящ.
Белок 15-PGDH, также известный как герозим, — это фермент, который с возрастом становится более активным. Этот фермент обнаружили эти же исследователи в 2023 году. Белок также приводит к потере функции тканей. Заблокировав функции 15-PGDH с помощью небольшой молекулы, исследователи выяснили, что это приводит к увеличению мышечной массы и выносливости старых животных. Экспрессия 15-PGDH у молодых мышей, напротив, привела к сокращению и ослаблению их мышц. Герозим также участвует в регенерации костей, нервов и клеток крови.
Результаты исследования показали, что можно регенерировать хрящ, потерянный из-за старения или артрита, с помощью перорального препарата или местной инъекции. Это избавляет пациентов от замены коленного и тазобедренного суставов. Препарата сейчас находится на стадии клинических испытаний.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Комментарии