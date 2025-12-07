  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 декабря, 10:00
Evgenia Vavilova
7

Ученые заставили любящие щелочную среду бактерии залечивать бетон

❋ 4.5

Щелочеустойчивые бактерии могут укрепить защиту ядерных отходов под землей. Продукты их жизнедеятельности способны залечивать трещины в цементе.

Химия
# CO2
# бактерии
# грунтовые воды
# радиоактивные отходы
# цемент
СЭМ-изображение цемента. Сверху — поверхность, снизу — трещина. Оранжевые образцы залечивались в среде с большим количеством органики, синие — с малым, зеленые — без органики / © ACS Omega (2025). DOI: 10.1021/acsomega.5c04312
СЭМ-изображение цемента. Сверху — поверхность, снизу — трещина. Оранжевые образцы залечивались в среде с большим количеством органики, синие — с малым, зеленые — без органики / © ACS Omega (2025). DOI: 10.1021/acsomega.5c04312

Один из способов безопасно хранить ядерные отходы — закапывать их под землю в нескольких слоях защиты. Обычно их помещают в специальные контейнеры и оставляют в туннелях в сотнях метров под землей. В строительстве захоронительных сооружений используют цемент как для несущих структур, так и для заливки щелей и герметизации контейнеров.

Несмотря на прочность цемента, со временем он может разрушаться, в том числе под действием грунтовых вод. Механические и химические воздействия образуют в цементе микроскопические трещины и поры, которые могут стать причиной утечки радиоактивных отходов.

Проблему усугубляет то, что часто цемент — высокощелочное соединение. Именно высокий pH, от 10 до 12, обеспечивает этому веществу долговечность и коррозионную стойкость. Но это же свойство приводит к тому, что сам цемент ослабляет прилегающие к нему защитные слои, потенциально ставя под угрозу целостность всего хранилища.

Команда ученых из Великобритании смогла использовать предпочитающие щелочную среду бактерии для восстановления бетона. Они назвали метод микробно-индуцированным осаждением карбонатов (microbially induced carbonate precipitation, MICP). Научная статья с деталями опубликована в журнале ACS Omega.

Химики проследили, как бетон изменится со временем в присутствии бактерий. Они предполагали, что продукты жизнедеятельности бактерий помогут бетону самозалечивать трещины. 

Для проверки концепции команда ученых провела шестимесячный эксперимент. Исследователи использовали плиты из низкощелочного цемента (pH 10–11), который меньше поддается коррозии, чем традиционный, и достаточно прочен, чтобы прослужить тысячелетия. Живущие в щелочной среде бактерии собрали с природного участка с высоким pH. Их поместили в созданный в лаборатории раствор, имитирующий грунтовую воду, а в него опустили цементные плиты. Количество органического материала в растворе варьировалось.

Механизм залечивания трещин выглядит так: микробы перерабатывают органику в процессе жизнедеятельности, при этом как побочный продукт образуется диоксид углерода. Этот газ реагирует с кальцием и магнием, выщелачивающимися из цемента, образуя кальцит и другие карбонатные минералы. Они и заполняют трещины.

По результатам эксперимента ученые заключили, что эффективность процесса самозалечивания зависит от количества органического материала, доступного бактериям. В системах с высоким содержанием углерода бактерии проявили высокую активность, произвели большое количество диоксида углерода, который снижал pH окружающей воды и способствовал образованию множества кристаллов кальцита. Это запечатало трещины и уменьшило пористость цемента. Также исследователи узнали, что при определенной концентрации органики может стать недостаточно для самозалечивания цемента.

Ученые считают, что хотя эксперимент и оказался успешным, необходима дальнейшая работа для испытания потенциала MICP в более длительных временных масштабах и в более сложных условиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
145 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Химия
# CO2
# бактерии
# грунтовые воды
# радиоактивные отходы
# цемент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Как сохранить здоровье в межпланетном космическом полете
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Женский мозг, мужской мозг: думаем ли мы по-разному
ВДНХ
Москва
Экскурсия
07 Дек
Бесплатно
В гости к крылатым машинам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
700
Мифы о маммографии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
08 Дек
Бесплатно
Путешествие в прошлое Китая: тайны истории и загадки иероглифов
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 декабря, 11:32
Максим Абдулаев

Тетрациклин заставил кишечные бактерии вырабатывать вещества для манипуляций иммунитетом

Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.

Медицина
# антибиотики
# иммунная система
# кишечная микробиота
5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
4 декабря, 20:12
Evgenia Vavilova

Эксперименты не подтвердили самое популярное объяснение нейтринных аномалий

Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.

Физика
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# новая физика
# стерильные нейтрино
# физика элементарных частиц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые заставили любящие щелочную среду бактерии залечивать бетон

    7 декабря, 10:00

  2. Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

    6 декабря, 17:02

  3. Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

    5 декабря, 19:51

  4. Физики разработали новый подход расчета обменных взаимодействий в магнитных материалах

    5 декабря, 16:56
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Сергей Яковлев
6 минут назад
Г., из золота делается электроника, которая ставится на комбайны и трактора. А что бы состряпать булку хлеба или пирожок, нужно не пиздеть в этих

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Яковлев
8 минут назад
Dmitr, у вас на даче золота в 1000 раз больше чем можно добыть в океане. Вы не забывайте что бы добыть золото на вашей даче нужна азотная кислота и еще

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Николай Деркач
56 минут назад
О, дом. Этот водоем - тоже провал, рядом с тем, что на фото в посте.

Пермяки создали агрегат, который ускоряет аварийные работы в рудниках и избавляет от тяжелого ручного труда

Г. М.
1 час назад
Как же хорошо, что есть столько золота, ведь из каждого миллиграмма можно состряпать булку хлеба или пирожок, и накормить человечество. Ведь

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Данилов
2 часа назад
Что то мне подсказывает, что не может быть нигде добыча одного биткоина быть 1300 баксов , этим бы занялись на государственном уровне уже все . Больше

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Incognito Sapienti
2 часа назад
Точка Лагранжа неотрывно следует за планетой??? Нобелевку в студию...Ещё можно написать, что солнце тоже следует за точкой Лагранжа!!! Автор просто

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Muslim Muslimov
2 часа назад
Это не правильное расчеты за добыча одного Бтс примерно от 50.000$ до 75.000$ расход электроэнергии... Минимум 40.000$ меньше ни как!!!

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Kamoliddin YoFaS
2 часа назад
Constantin, как говорил кто то из умных: «Человеку свойственна постоянная свобода принятия решений — свобода, которая даёт ему возможность быть как

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Евгений Боровик
4 часа назад
Похоже в Сибири лес только рубят. Водоохранные зоны мало кого заботят. Начинается большое испарение летом и массовое таяние весной. Вот и

Классификация лесов мира: карта четырех основных типов

Илья Дубовик
6 часов назад
Александр, ваш вопрос это, попросту, утвердительная манипуляция. Повторюсь, очень "научно".

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Даниил Беляев
6 часов назад
Данила, тёзка, предлагаю (не настаиваю) смотреть закон Лоренца. И очень прошу, не нужно цитат из ИИ - это и так всем известно.

Предприниматель из США предложил дать МКС «вторую жизнь» — переработать станцию прямо на орбите

emir aznakayev
8 часов назад
Статистически значимые с вероятностью 50 нп 50.

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Roman Frolov
8 часов назад
Да есть, есть. Секта отрицателей лунных экспедиций очень сильна в массах. Я вопрос поднял именно потому, что в жж опять на эту тему небольшой срач

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Денис Антонов
9 часов назад
А где в списке укронацистская мрия? Ах да её же уничтожили...

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Dmitr Sha
13 часов назад
Гидроэнергетика 🇪🇹, 🇸🇩 и 🇸🇾 это ненаучная фантастика. Если за ток недоплатит конечный потребитель (нечем) значит расплачиваться придётся

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Иван Колупаев
13 часов назад
Roman, кто именно "они"😏? Сергей что выше про полеты к Луне ничего такого вроде не говорил и нет основания причислять его к этой группе, только потому

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Dmitr Sha
13 часов назад
vlasov, AuCl₃ замечательно расстворяется в воде. Другой вопрос, что без царской водки на кухне хлорид золота не получится))

Сквашивание молока помогло объяснить аномальное появление золотоносных жил

Александр Березин
14 часов назад
Dmitr, "Редакция, что было нужно дабы немцы не решились это рафинированная конспирология." Нет, это довольно банальный исторический анализ. "Что

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Александр Березин
14 часов назад
Илья, вы действительно не знали, что без контроля печати и репрессивного аппарата Советская Россия летом 1941-го развалилась бы под тяжестью

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Dmitr Sha
14 часов назад
Улыбнуло. Общее количество растворенного в мировом океане золота по разным оценкам составляет от 14 тысяч тонн до 20 млн. тонн (растворенное +

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно