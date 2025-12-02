Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Необычное поведение крупнейших солнечных пятен насторожило ученых

Ученые допустили возможность супермощной вспышки на Солнце из-за крупнейшего в этом году комплекса пятен.

Комплекс пятен на Солнце / © Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На стороне светила, обращенной к Земле, сформировалась гигантская группа пятен, способная накапливать энергию колоссального масштаба. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

По их данным, совокупная площадь структуры уже достигает примерно 60% размеров самых больших солнечных групп XXI века. Более того, она на треть превосходит предыдущий рекорд этого года, установленный в мае.

Главная интрига последних двух суток — практически полное отсутствие активности от столь масштабного образования. «Куда уходит энергия, которая при таких размерах должна быть огромной, — остается загадкой. Возможных объяснений немного: либо группа действительно готовится войти в историю, накапливая заряд для супервспышки, либо… мы сами не знаем, что именно происходит», — признались исследователи.