Необычное поведение крупнейших солнечных пятен насторожило ученых
Ученые допустили возможность супермощной вспышки на Солнце из-за крупнейшего в этом году комплекса пятен.
На стороне светила, обращенной к Земле, сформировалась гигантская группа пятен, способная накапливать энергию колоссального масштаба. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.
По их данным, совокупная площадь структуры уже достигает примерно 60% размеров самых больших солнечных групп XXI века. Более того, она на треть превосходит предыдущий рекорд этого года, установленный в мае.
Главная интрига последних двух суток — практически полное отсутствие активности от столь масштабного образования. «Куда уходит энергия, которая при таких размерах должна быть огромной, — остается загадкой. Возможных объяснений немного: либо группа действительно готовится войти в историю, накапливая заряд для супервспышки, либо… мы сами не знаем, что именно происходит», — признались исследователи.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
В далеком прошлом группы людей предприняли одно из самых отважных путешествий в истории человечества. Они осмелились пересечь бурные морские течения на примитивных плавательных средствах, направляясь к доисторическому материку Сахул — территории, которая сегодня разделена на Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. Долгое время ученые спорили, когда и каким маршрутом эти отважные мореплаватели добрались до новых земель. По-видимому, ответить на этот вопрос получилось у международной команды генетиков.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
