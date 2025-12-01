Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Классификация лесов мира: карта четырех основных типов

Леса покрывают почти треть суши и играют ключевую роль в поглощении углерода, поддержании биоразнообразия и регулировании климата Земли.

Классификация лесов мира: карта четырех основных типов / © Visual Capitalist

На новой инфографике представлены данные Лесного отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2025 год, позволяющие наглядно выделить четыре главных типа лесов по географическому положению: тропические, субтропические, умеренные и бореальные (тайга).

Тропические леса занимают крупнейшую долю мирового лесного покрова — около 45%. Эти экосистемы сосредоточены вблизи экватора: в бассейне Амазонки, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии. Они являются центрами биоразнообразия, где обитают миллионы видов животных и растений, и при этом служат гигантскими резервуарами углерода.

Несмотря на их экологическую ценность, тропические леса испытывают серьезное давление из-за вырубки, сельского хозяйства и добывающих отраслей. Так, с 2015 года Бразилия потеряла 2,9 миллионов акров тропических лесов — площадь, сопоставимую с территорией Руанды.

По данным ФАО, 29% лесов используются преимущественно в производственных целях — для лесозаготовки и других коммерческих видов деятельности.

Около 36% мировых лесов имеют природоохранный или многоцелевой статус: они предназначены для сохранения биоразнообразия, охраны водных ресурсов и других экологических задач.