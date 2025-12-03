  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Мифы о маммографии

Врач развенчает мифы о маммографии.

Зануда
7 декабря, 20:00 Идет 2 ч 30 мин
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Врач-рентгенолог Рангулова Елена Сергеевна расскажет о том, как работает современная первичная диагностика рака молочной железы, когда и почему нужен скрининг и диспансеризация, а также о способах избежать тревожных ошибок.

Расписание
7
Воскресенье
Декабрь 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

3 декабря, 07:30
Александр Речкин
1
# биология
# грудь
# медицина
