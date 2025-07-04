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Сегодня, 13:45
Сеченовский Университет
3

В России впервые культивировали хрящ из клеток пациента

❋ 4.8

Травматологи Сеченовского университета впервые в нашей стране для устранения дефектов хрящевой ткани применили хондросферы — единственный в России исключительно аутологичный продукт на основе хондроцитов пациента. Благодаря этой методике у человека восстанавливается хрящевая ткань. Она по всем характеристикам полностью соответствует здоровому аутентичному хрящу. Все другие существующие методы таких результатов достичь не позволяли.

Сеченовский Университет
# клетки
# травма
# трансплантация
# хрящи
Гистологический препарат хрящевой ткани под оптическим микроскопом / © Emmanuelm, ru.wikipedia.org

Хондросферы — это единственный в России исключительно аутологичный продукт на основе хондроцитов человека. В процессе его производства не применяется дополнительный экзогенный материал от человека или животного – только аутологичные хондроциты и сыворотка крови пациента. Культивацией хондросфер занимается АО «Генериум» — российский лидер в области биотехнологических разработок и производства, и это первый зарегистрированный в нашей стране БМКП.

«Процесс состоит из нескольких этапов. На первом в Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета у отобранных пациентов происходит забор небольших участков хряща, которые сразу же транспортируются в «Генериум» для культивации, — рассказывает Алексей Лычагин, директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета, — на протяжении 5-8 недель идет процесс выращивания хондросфер, затем они фасуются в специальные катетеры – БМКП готов к транслантации». Операция по трансплантации проводится в день доставки биологического препарата для обеспечения его максимальной эффективности. Она проходит мини-инвазивно.

«Хондросферы представляют срьрй маленькие шарики, которые нужно расположить в определенном порядке в зоне дефекта хряща. После трансплантации хондросферы начинают расти, и, как правило, через полгода полностью заполняют собой дефект. Врачи контролируют процесс  с помощью исследований на МРТ», — поясняет Алексей Лычагин.

Перед тем, как ввести методику в клиническую практику на кафедре травматологии, ортопедии и медицины катастроф Сеченовского Университета проходило клиническое исследование, которое доказало эффективность и безопасность применения хондросфер. Сегодня БМКП в травматологии доступно всего в нескольких странах мира.

Трансплантация хондросфер показана пациентам с повреждениями хряща, которые ведут активный образ жизни, в том числе профессионально занимаются спортом. «Трансплантация хондросфер полностью соответствует понятию реконструктивная или восстановительная хирургия. Ее уникальность в том, что мы полностью восстанавливаем первоначальную анатомию хряща, которая изменена по причине травмы или заболеваний. Все другие существующие методы не позволяют этого достичь. Сегодня такие операции проводятся только на коленном суставе, но в перспективе планируем их выполнять на голеностопах, плечевых и других суставах», — уточняет профессор Лычагин.  

Сегодня регенеративная медицина — одно из основных  направлений трансформации Сеченовского университета. В рамках стратегического технологического проекта «Орган-на-заказ: платформа полного цикла биомедицинской инженерии и регенеративных технологий» на базе Сеченовского университета формируется ведущий научно-производственный центр, который будет ускорять переход результатов исследований в области регенеративной медицины, генетических и биоинженерных технологий в конкурентоспособные биомедицинские продукты и услуги.

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Сеченовский Университет
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Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# клетки
# травма
# трансплантация
# хрящи
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