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В России впервые культивировали хрящ из клеток пациента
Травматологи Сеченовского университета впервые в нашей стране для устранения дефектов хрящевой ткани применили хондросферы — единственный в России исключительно аутологичный продукт на основе хондроцитов пациента. Благодаря этой методике у человека восстанавливается хрящевая ткань. Она по всем характеристикам полностью соответствует здоровому аутентичному хрящу. Все другие существующие методы таких результатов достичь не позволяли.
Хондросферы — это единственный в России исключительно аутологичный продукт на основе хондроцитов человека. В процессе его производства не применяется дополнительный экзогенный материал от человека или животного – только аутологичные хондроциты и сыворотка крови пациента. Культивацией хондросфер занимается АО «Генериум» — российский лидер в области биотехнологических разработок и производства, и это первый зарегистрированный в нашей стране БМКП.
«Процесс состоит из нескольких этапов. На первом в Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета у отобранных пациентов происходит забор небольших участков хряща, которые сразу же транспортируются в «Генериум» для культивации, — рассказывает Алексей Лычагин, директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета, — на протяжении 5-8 недель идет процесс выращивания хондросфер, затем они фасуются в специальные катетеры – БМКП готов к транслантации». Операция по трансплантации проводится в день доставки биологического препарата для обеспечения его максимальной эффективности. Она проходит мини-инвазивно.
«Хондросферы представляют срьрй маленькие шарики, которые нужно расположить в определенном порядке в зоне дефекта хряща. После трансплантации хондросферы начинают расти, и, как правило, через полгода полностью заполняют собой дефект. Врачи контролируют процесс с помощью исследований на МРТ», — поясняет Алексей Лычагин.
Перед тем, как ввести методику в клиническую практику на кафедре травматологии, ортопедии и медицины катастроф Сеченовского Университета проходило клиническое исследование, которое доказало эффективность и безопасность применения хондросфер. Сегодня БМКП в травматологии доступно всего в нескольких странах мира.
Трансплантация хондросфер показана пациентам с повреждениями хряща, которые ведут активный образ жизни, в том числе профессионально занимаются спортом. «Трансплантация хондросфер полностью соответствует понятию реконструктивная или восстановительная хирургия. Ее уникальность в том, что мы полностью восстанавливаем первоначальную анатомию хряща, которая изменена по причине травмы или заболеваний. Все другие существующие методы не позволяют этого достичь. Сегодня такие операции проводятся только на коленном суставе, но в перспективе планируем их выполнять на голеностопах, плечевых и других суставах», — уточняет профессор Лычагин.
Сегодня регенеративная медицина — одно из основных направлений трансформации Сеченовского университета. В рамках стратегического технологического проекта «Орган-на-заказ: платформа полного цикла биомедицинской инженерии и регенеративных технологий» на базе Сеченовского университета формируется ведущий научно-производственный центр, который будет ускорять переход результатов исследований в области регенеративной медицины, генетических и биоинженерных технологий в конкурентоспособные биомедицинские продукты и услуги.
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