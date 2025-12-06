Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Хорватии нашли клад с серебряными монетами времен Первого крестового похода
В Хорватии археологи обнаружили редкий клад с серебряными монетами раннего средневековья, связанный с периодом Первого Крестового похода. По словам исследователей, этот клад — одно из самых важных нумизматических открытий эпохи средневековья, когда-либо сделанных в Европе.
Ученые нашли клад во время исследований на стоянке Батина в регионе Баранья. Это место в первую очередь связано с поселениями железного века и римской пограничной системой.
По словам экспертов, находка поможет лучше понять средневековые маршруты, экономическую ситуацию того времени и пути передвижения крестоносцев по Центральной и Юго-Восточной Европе.
Клад состоит из 56 средневековых французских серебряных монет из Лиможа, Тулузы, Альби и епархии Ле Пюи. Монеты отчеканили в период с конца IX до середины XIII века. Их появление в месте, далеком от их центров чеканки, раскрыло неожиданные связи между западноевропейскими регионами и бассейном Дуная.
Эти монеты создали в период, когда по всей Европе наблюдался серебряный кризис. Снижение добычи полезных ископаемых, политическая нестабильность и нарушение торговых путей привели к повсеместной нехватке серебра. В результате мастера чеканки на французских территориях производили гораздо меньше монет, чем в прошлые или более поздние века. Многие типы монет сохранились в крайне ограниченном количестве.
Это делает хорватский клад таким необычным. Некоторые из найденных в Батине экспонатов составляют более 10 процентов всех известных экземпляров такого типа во всем мире. По словам экспертов, эта находка — одно из самых важных средневековых нумизматических открытий, когда-либо зарегистрированных в Европе.
Клад теперь доступен для всеобщего обозрения в Археологическом музее в Осиеке.
Участок Батина широко известен своими богатыми слоями, относящимися к железному веку и римской пограничной системе. Археологи вели там раскопки с 2008 года. В основном они сосредоточились на древних укреплениях, римских военных сооружениях и доисторических культурных горизонтах. Исследователи не ожидали найти значительных средневековых материалов, тем более крупный нумизматический клад.
