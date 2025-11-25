Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лидеры рынка кобальта: 10 стран, от которых зависит технологический бум

Рост мирового производства кобальта соответствует растущему спросу, обусловленному переходом к чистой энергетике. Кобальт стремительно превратился в один из ключевых элементов современной мировой экономики. Он лежит в основе технологий — от аккумуляторов для электромобилей и смартфонов до систем крупномасштабного хранения энергии из возобновляемых источников.

Лидеры рынка кобальта: 10 стран, от которых зависит технологический бум / © World Visualized

Последние данные показывают, что Демократическая Республика Конго (ДРК) сохраняет подавляющее лидерство в мировом производстве кобальта, выдав в прошлом году 220 тысяч тонн. Ни одна другая страна не приближается к этим объемам: Индонезия занимает второе место с 28 тысячами тонн, а такие государства, как Россия, Канада, Филиппины, Австралия, Куба, Папуа – Новая Гвинея, Турция и Мадагаскар, обеспечивают значительно меньшие объемы.

На ДРК приходится более 70% всего добываемого кобальта в мире. Одновременно глобальный спрос за последнее десятилетие почти удвоился — главным образом благодаря стремительному росту производства электромобилей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на кобальт для энергетических технологий может увеличиться к 2030 году на 60% — в зависимости от темпов внедрения электромобилей и систем накопления энергии. И хотя разработчики аккумуляторов продолжают искать варианты с меньшим содержанием кобальта, он остается критически важным компонентом, обеспечивающим стабильность, безопасность и высокую производительность во многих современных аккумуляторных технологиях.

Растущий интерес со стороны США и Европейского союза совпадает с усилиями этих регионов по снижению зависимости от поставок из одной страны. Тем временем Китай сохраняет доминирующую роль в переработке кобальта, что добавляет дополнительный уровень стратегической сложности.

Выход Индонезии на второе место среди мировых производителей связан с масштабными инвестициями в ее никелево-кобальтовый сектор, который поддерживает быстро растущую индустрию по производству аккумуляторов. Одновременно Австралия, Канада и Филиппины стремятся позиционировать себя как стабильные поставщики для производителей, ищущих диверсифицированные источники сырья.