Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 ноября, 10:39
Рейтинг: +104
Посты: 308

США разрешили Firebird поставить чипы Nvidia в Армению для создания ИИ-центра за $500 млн

В Армении планируется построить масштабный дата-центр, который поспособствует развитию искусственного интеллекта в стране и регионе. США уже разрешили экспорт чипов Nvidia.

# Армения
# искусственный интеллект
# США
# чипы
Визуализация будущего объекта Firebird в Армении / © Firebird, Bloomberg
Визуализация будущего объекта Firebird в Армении / © Firebird, Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, правительство США дало разрешение американскому ИИ-стартапу Firebird Inc. на экспорт чипов Nvidia в Армению. В стране планируется построить ИИ-дата-центр. 

Мощность первого такого комплекса в регионе составит 100 мегаватт. В проект изначально инвестируют 500 миллионов долларов. В центре планируется использоваться серверы искусственного интеллекта от Dell Technologies Inc. и процессоры Blackwell от Nvidia

По словам сооснователя и генерального директора Firebird Размика Овакимяна, запуск первого этапа ожидается во втором квартале 2026 года.

Firebird — одна из компаний‐партнеров Nvidia, которые строят мощные дата-центры по всему миру. Так они стимулируют использование искусственного интеллекта и развитие необходимой для него вычислительной инфраструктуры. 

В новом комплексе Firebird Армения получит около 20% мощностей, остальные 80% продадут американским компаниям, которые работают в регионе. 

Первую очередь комплекса Firebird собирается профинансировать за счет долговых и акционерных инвестиций. Как рассказал Овакимян, компания получает поддержку от сооснователя Moderna Inc. Нубара Афеяна. Других инвесторов, которые вложились в проект, он не назвал.

Firebird планирует работать в местах, где развита атомная, гидро- и солнечная энергетика. Конкретно в Армении доступна атомная энергия. На 100-мегаваттный комплекс понадобится столько же электричества, сколько тратят на снабжение около 75 000 домов.

По так называемому правилу распространения искусственного интеллекта администрация Джо Байдена относила Армению к странам второго уровня. В эту категорию входили также Израиль, Саудовская Аравия и Польша. Правило ограничивало количество ИИ-процессоров, разрешенных к экспорту в эти государства. Когда президентом стал Дональд Трамп, ограничения сняли. 

