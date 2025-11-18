Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Западные аналитики рассказали, почему Су-57 может оказаться выгоднее F-35 для ряда стран

Российский истребитель пятого поколения Су-57, по оценке издания Military Watch Magazine (MWM), выглядит более привлекательным выбором для ряда азиатских государств, чем его американские и китайские конкуренты.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 / © «Ростех»

В своем материале аналитики MWM сравнили экспортные перспективы Су-57 с американским F-35 и китайским J-35. Хотя зарубежные модели выпускаются крупными сериями и по отдельным характеристикам могут превосходить российский самолет, Су-57, по мнению экспертов, способен занять собственную нишу на рынке вооружений стран Азии.

Основным преимуществом российского истребителя перед F-35 специалисты считают отсутствие жестких ограничений со стороны Москвы. США же, как отмечается, не дают иностранным эксплуатантам доступа к программному обеспечению своих машин. Что касается J-35, то его возможное приобретение Индией или Вьетнамом осложнено их территориальными разногласиями с Китаем.

Отдельно подчеркивается, что для КНДР Су-57 фактически остается единственным доступным самолетом такого класса. Россия, по данным журналистов, заинтересована в укреплении обороноспособности северокорейской армии, поскольку это могло бы облегчить нагрузку на российские силы на Дальнем Востоке.