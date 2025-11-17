Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский сверхкрупный десантный корабль отправился в первый рейс

Первый китайский десантный корабль нового поколения Type 076 / © Government of the People’s Republic of China

Type 076 не имеет аналогов среди крупных десантных кораблей мира: он оснащен электромагнитной катапультой, способной обеспечивать взлет беспилотников, в состав которых, как ожидается, войдут палубные версии малозаметного ударного дрона GJ-11.

«Сычуань», которому теперь присвоен бортовой номер 51, впервые покинул верфь Hudong-Zhonghua в Шанхае, отправившись в море. Корабль, который пока остается единственным представителем своего типа, строился на этой верфи как минимум с 2023 года. Церемония его спуска на воду состоялась 27 декабря 2024 года.

«Эти испытания будут в основном проверять надежность и устойчивость двигательной установки, электросистем и других комплексов», — говорится в сообщении Министерства национальной обороны Китая. С момента спуска корабль «успешно прошел швартовые испытания, установку и наладку оборудования и достиг технических условий, необходимых для выхода в море».