Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Компания Маска показала первую тоннелепроходческую машину для бурения скальных грунтов

Компания Илона Маска The Boring Company готовится к одному из самых сложных проектов в своей истории — строительству новой системы тоннелей под Нэшвиллом (столицей и крупнейшим городом штата Теннесси, США), где преобладает крайне плотная известняковая порода.

Первая тоннелепроходческая машина Boring Company для бурения скальных грунтов / © Boring Company

В соцсети X компания опубликовала изображение своей первой тоннелепроходческой машины для бурения скальных грунтов, которая оснащена 15-ступенчатой системой фильтрации пыли, обеспечивающей чистоту и эффективность работ даже в условиях бурения твердых пород.

Ранее Boring Company реализовывала проекты тоннелей в Лас-Вегасе, Остине и Бастропе, где преобладали мягкие грунты. Но геология Нэшвилла — это совершенно иной уровень сложности.

Специалисты отметили, что подземные условия города делают его одним из самых сложных мест для проходки тоннелей в США. По данным издания The Tennessean, внешний бассейн Нэшвилла состоит из кремнистого известняка — прочной, но растворимой породы, которая со временем может размываться водой, образуя пустоты и карстовые пещеры.

Неожиданное обнаружение таких пустот во время бурения может привести к серьезным задержкам и даже к обрушениям. В городских условиях крайне важно постоянно мониторить состояние наземных сооружений с помощью роботизированных станций или аналогичных геодезических систем, чтобы своевременно выявлять малейшие признаки деформации или осадки.

Таким образом, проект Boring Company в Нэшвилле станет испытанием для технологий Маска — и одновременно шагом к следующему уровню тоннелестроения, где компания должна доказать, что способна не только быстро бурить мягкие грунты, но и уверенно работать в условиях твердых горных пород.