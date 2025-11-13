Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новые снимки показали, что новейший китайский авианосец получит атомную силовую установку

Новые изображения, попавшие в Сеть, свидетельствуют о том, что Китай активно продвигается в строительстве нового — уже четвертого — авианосца, который, по мнению многих аналитиков, впервые получит атомную силовую установку. Новая деталь, заметная на формирующемся корпусе корабля, напрямую указывает на это.

Строительство авианосца Type 004 / © Weibo

Судя по изображениям, новый авианосец, известный как Type 004, строится на судостроительном заводе в городе Далянь (провинция Ляонин). На снимках отчетливо видно конструкцию, напоминающую реакторное отделение, что является ключевым признаком ядерного корабля. Эта структура имеет очевидное сходство с аналогичными элементами американских атомных авианосцев, и большинство экспертов сходятся во мнении, что она действительно предназначена для будущей установки ядерного реактора. Хотя нельзя исключать, что речь идет о тестовом модуле или учебной секции, вероятность иного объяснения представляется крайне малой.

Ранее опубликованные визуализации проекта Type 004 также показывали сходство с американскими авианосцами класса Ford и французским Next Generation Aircraft Carrier, оба из которых используют ядерные реакторы.

Переход к ядерной энергетике для четвертого китайского авианосца имеет колоссальное значение.

Ядерная установка обеспечит корабль практически неограниченной дальностью плавания, а также позволит удовлетворить растущие потребности в электроэнергии для питания новейших сенсоров и бортовых систем. Появление такого авианосца значительно сократит технологическое отставание от американского флота и сделает Китай третьей страной, располагающей атомным авианосцем.

Во всем остальном Type 004 станет более технологически совершенным кораблем, чем его предшественники — «Ляонин», «Шаньдун» и «Фуцзянь». Как и последний, он будет использовать катапультную систему запуска самолетов.