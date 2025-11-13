Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новые снимки показали, что новейший китайский авианосец получит атомную силовую установку
Новые изображения, попавшие в Сеть, свидетельствуют о том, что Китай активно продвигается в строительстве нового — уже четвертого — авианосца, который, по мнению многих аналитиков, впервые получит атомную силовую установку. Новая деталь, заметная на формирующемся корпусе корабля, напрямую указывает на это.
Судя по изображениям, новый авианосец, известный как Type 004, строится на судостроительном заводе в городе Далянь (провинция Ляонин). На снимках отчетливо видно конструкцию, напоминающую реакторное отделение, что является ключевым признаком ядерного корабля. Эта структура имеет очевидное сходство с аналогичными элементами американских атомных авианосцев, и большинство экспертов сходятся во мнении, что она действительно предназначена для будущей установки ядерного реактора. Хотя нельзя исключать, что речь идет о тестовом модуле или учебной секции, вероятность иного объяснения представляется крайне малой.
Ранее опубликованные визуализации проекта Type 004 также показывали сходство с американскими авианосцами класса Ford и французским Next Generation Aircraft Carrier, оба из которых используют ядерные реакторы.
Переход к ядерной энергетике для четвертого китайского авианосца имеет колоссальное значение.
Ядерная установка обеспечит корабль практически неограниченной дальностью плавания, а также позволит удовлетворить растущие потребности в электроэнергии для питания новейших сенсоров и бортовых систем. Появление такого авианосца значительно сократит технологическое отставание от американского флота и сделает Китай третьей страной, располагающей атомным авианосцем.
Во всем остальном Type 004 станет более технологически совершенным кораблем, чем его предшественники — «Ляонин», «Шаньдун» и «Фуцзянь». Как и последний, он будет использовать катапультную систему запуска самолетов.
