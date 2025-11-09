Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В России создали прототип устройства для лечения рака с помощью микроволн
Группа российских ученых разработала прототип установки для лечения рака без проведения тяжелых операций. Опухоль точечно уничтожается микроволновым излучением. Технология подходит, в том числе, для лечения опухолей щитовидной железы и груди.
Как сообщает ТАСС, исследователи создали первое в России устройство для лечения онкологии с помощью микроволнового излучения. Ученые уже протестировали прототип в лаборатории. В 2026 году они собираются начать его регистрацию в Росздравнадзоре.
По словам руководителя проекта Федора Кочетова, за границей существуют такие установки, но в России аналогов пока не было. Комплекс позволяет уничтожать опухоли без проведения полноценных хирургических операций. Энергия микроволн затрагивает область с опухолью, не подвергая здоровые ткани чрезмерному воздействию.
С помощью комплекса можно лечить рак молочной и щитовидной желез, опухоли в легких, почках и печени. Операция с помощью комплекса длится около двадцати минут. При его использовании достаточно местной анестезии.
Над прототипом работали исследователи из бизнес-инкубатора новосибирского «Академпарка» совместно с ученами, в том числе, из Сеченовского и Новосибирского государственного университета. По мнению разработчиков, инструмент выйдет на отечественный рынок в 2029 году, а к 2032 году его могут начать экспортировать.
