Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 ноября, 17:49
В России создали прототип устройства для лечения рака с помощью микроволн

Группа российских ученых разработала прототип установки для лечения рака без проведения тяжелых операций. Опухоль точечно уничтожается микроволновым излучением. Технология подходит, в том числе, для лечения опухолей щитовидной железы и груди.

# медицина
# микроволновое излучение
# онкология
# рак
# Россия
# технологии
Метастатическое поражение лимфатического узла при папиллярном раке щитовидной железы. Микрофотография / © Nephron / Wikipedia 
Метастатическое поражение лимфатического узла при папиллярном раке щитовидной железы. Микрофотография / © Nephron / Wikipedia 

Как сообщает ТАСС, исследователи создали первое в России устройство для лечения онкологии с помощью микроволнового излучения. Ученые уже протестировали прототип в лаборатории. В 2026 году они собираются начать его регистрацию в Росздравнадзоре.

По словам руководителя проекта Федора Кочетова, за границей существуют такие установки, но в России аналогов пока не было. Комплекс позволяет уничтожать опухоли без проведения полноценных хирургических операций. Энергия микроволн затрагивает область с опухолью, не подвергая здоровые ткани чрезмерному воздействию.

С помощью комплекса можно лечить рак молочной и щитовидной желез, опухоли в легких, почках и печени. Операция с помощью комплекса длится около двадцати минут. При его использовании достаточно местной анестезии.

Над прототипом работали исследователи из бизнес-инкубатора новосибирского «Академпарка» совместно с ученами, в том числе, из Сеченовского и Новосибирского государственного университета. По мнению разработчиков, инструмент выйдет на отечественный рынок в 2029 году, а к 2032 году его могут начать экспортировать.

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
6 ноября, 14:04
Илья Гриднев

Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

Археология
# майя
# Мезоамерика
# ритуалы
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
