Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В России завершились доклинические испытания первого иммуноинженерного TRC-препарата против рака молочной железы
Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского Университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека. В перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний.
«Перепрограммированные» клетки
В основе первого в России иммуноинженерного препарата для терапии рака — TCR-T-терапии — подход, позволяющий «научить» иммунитет пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки, как по поверхностным, так и по внутриклеточным маркерам. «Мы берем собственные иммунные клетки пациента и «перепрограммируем» их. После чего они начинают находить и уничтожать опухолевые клетки, не повреждая нормальные здоровые ткани», — объяснила Елена Голикова, заведующая лаборатории иммунной инженерии.
Как сообщили Naked Science в пресс-службе Сеченовского Университета, ученые завершили стартовавшие в 2024 году доклинические исследования препарата и получили многообещающие результаты. Полученные данные продемонстрировали, что созданные TCR-T-клетки способны эффективно уничтожать целевые опухолевые клетки. «Исследования на лабораторных моделях показали высокую эффективность нашего препарата — вплоть до полного регресса опухоли у мышей, при хорошем профиле безопасности, — рассказала Елена Голикова. — Компьютерное моделирование (in silico) также подтвердило высокий профиль безопасности препарата».
Как это работает?
При TCR-Т клеточной терапии для борьбы с опухолевыми клетками используются генетически модифицированные Т-лимфоциты пациента. Модификация позволяет клеткам нарабатывать и формировать на своей мембране специфичные Т-клеточные рецепторы, способные распознавать опухолевые клетки. В лаборатории иммунной инженерии создали TCR-Т-клетки, специфичные к распространенному опухоль-ассоциированному антигену HER2/neu. В клинической практике его используют как диагностический маркер рака молочной железы, желудка, легких и других онкозаболеваний. Чтобы доставить генетическую информацию о последовательности рецептора в клетки, исследователи использовали лентивирусные векторы, которые эффективно интегрируют свой генетический материал в геном клетки-носителя. Эта система доказала свою безопасность в ряде клинических применений генной и клеточной терапии.
В ближайшие годы иммуноинженерный клеточный препарат планируется начать применять в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения. Исследователи рассчитывают, что новый препарат сделает лечение агрессивных форм рака молочной железы более эффективным и минимизирует побочные реакции. В перспективе ученые планируют разработать клеточные препараты против различных известных на сегодняшний день опухолевых мишеней. Эти препараты можно будет применять для лечения большинства эпителиальных форм рака.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Сентября, 2016
Допинг: быстрее, выше, сильнее
17 Августа, 2017
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
2 Октября, 2014
Взрослый ребенок алкоголика
12 Декабря, 2016
Биография Солнечной системы
13 Ноября, 2014
Гомосексуальность обусловлена природой
17 Января, 2016
Состояние и перспективы украинских ВВС
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии