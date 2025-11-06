  • Добавить в закладки
6 ноября, 03:09
Сеченовский Университет
4

В России завершились доклинические испытания первого иммуноинженерного TRC-препарата против рака молочной железы

❋ 5.1

Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского Университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека. В перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний.

Сеченовский Университет
# иммунные клетки
# медицина
# онкология
# опухоли
# рак
# Т-лимфоциты
Раковая опухоль на снимке компьютерной томографии груди / © Rsmskns, Wikipedia

«Перепрограммированные» клетки

В основе первого в России иммуноинженерного препарата для терапии рака — TCR-T-терапии — подход, позволяющий «научить» иммунитет пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки, как по поверхностным, так и по внутриклеточным маркерам. «Мы берем собственные иммунные клетки пациента и «перепрограммируем» их. После чего они начинают находить и уничтожать опухолевые клетки, не повреждая нормальные здоровые ткани», — объяснила Елена Голикова, заведующая лаборатории иммунной инженерии.  

Как сообщили Naked Science в пресс-службе Сеченовского Университета, ученые завершили стартовавшие в 2024 году доклинические исследования препарата и получили многообещающие результаты. Полученные данные продемонстрировали, что созданные TCR-T-клетки способны эффективно уничтожать целевые опухолевые клетки. «Исследования на лабораторных моделях показали высокую эффективность нашего препарата — вплоть до полного регресса опухоли у мышей, при хорошем профиле безопасности, — рассказала Елена Голикова. — Компьютерное моделирование (in silico) также подтвердило высокий профиль безопасности препарата».

Как это работает?

При TCR-Т клеточной терапии для борьбы с опухолевыми клетками используются генетически модифицированные Т-лимфоциты пациента. Модификация позволяет клеткам нарабатывать и формировать на своей мембране специфичные Т-клеточные рецепторы, способные распознавать опухолевые клетки. В лаборатории иммунной инженерии создали TCR-Т-клетки, специфичные к распространенному опухоль-ассоциированному антигену HER2/neu. В клинической практике его используют как диагностический маркер рака молочной железы, желудка, легких и других онкозаболеваний. Чтобы доставить генетическую информацию о последовательности рецептора в клетки, исследователи использовали лентивирусные векторы, которые эффективно интегрируют свой генетический материал в геном клетки-носителя. Эта система доказала свою безопасность в ряде клинических применений генной и клеточной терапии.

В ближайшие годы иммуноинженерный клеточный препарат планируется начать применять в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения. Исследователи рассчитывают, что новый препарат сделает лечение агрессивных форм рака молочной железы более эффективным и минимизирует побочные реакции. В перспективе ученые планируют разработать клеточные препараты против различных известных на сегодняшний день опухолевых мишеней. Эти препараты можно будет применять для лечения большинства эпителиальных форм рака.

Сеченовский Университет
49 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Сеченовский Университет
