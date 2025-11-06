В России завершились доклинические испытания первого иммуноинженерного TRC-препарата против рака молочной железы

Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского Университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека. В перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний.

«Перепрограммированные» клетки

В основе первого в России иммуноинженерного препарата для терапии рака — TCR-T-терапии — подход, позволяющий «научить» иммунитет пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки, как по поверхностным, так и по внутриклеточным маркерам. «Мы берем собственные иммунные клетки пациента и «перепрограммируем» их. После чего они начинают находить и уничтожать опухолевые клетки, не повреждая нормальные здоровые ткани», — объяснила Елена Голикова, заведующая лаборатории иммунной инженерии.

Как сообщили Naked Science в пресс-службе Сеченовского Университета, ученые завершили стартовавшие в 2024 году доклинические исследования препарата и получили многообещающие результаты. Полученные данные продемонстрировали, что созданные TCR-T-клетки способны эффективно уничтожать целевые опухолевые клетки. «Исследования на лабораторных моделях показали высокую эффективность нашего препарата — вплоть до полного регресса опухоли у мышей, при хорошем профиле безопасности, — рассказала Елена Голикова. — Компьютерное моделирование (in silico) также подтвердило высокий профиль безопасности препарата».

Как это работает?

При TCR-Т клеточной терапии для борьбы с опухолевыми клетками используются генетически модифицированные Т-лимфоциты пациента. Модификация позволяет клеткам нарабатывать и формировать на своей мембране специфичные Т-клеточные рецепторы, способные распознавать опухолевые клетки. В лаборатории иммунной инженерии создали TCR-Т-клетки, специфичные к распространенному опухоль-ассоциированному антигену HER2/neu. В клинической практике его используют как диагностический маркер рака молочной железы, желудка, легких и других онкозаболеваний. Чтобы доставить генетическую информацию о последовательности рецептора в клетки, исследователи использовали лентивирусные векторы, которые эффективно интегрируют свой генетический материал в геном клетки-носителя. Эта система доказала свою безопасность в ряде клинических применений генной и клеточной терапии.

В ближайшие годы иммуноинженерный клеточный препарат планируется начать применять в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения. Исследователи рассчитывают, что новый препарат сделает лечение агрессивных форм рака молочной железы более эффективным и минимизирует побочные реакции. В перспективе ученые планируют разработать клеточные препараты против различных известных на сегодняшний день опухолевых мишеней. Эти препараты можно будет применять для лечения большинства эпителиальных форм рака.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Сеченовский Университет 49 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.