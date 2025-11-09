Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Единственный экземпляр додо с сохранившимися мягкими тканями

Маврикийский дронт, также известный как додо — большая нелетающая птица, вымершая в XVII веке. Единственная голова дронта с сохранившимися мягкими тканями хранится в Музее естественной истории Оксфордского университета.

Оксфордский экземпляр — единственный дронт с сохранившимися мягкими тканями / © James Davies / Alamy Stock Photo

Впервые европейцы встретили дронта в конце XVI века, когда на остров Маврикий в Индийском океане высадились голландские моряки. Это произошло в 1598 году. Прошло меньше столетия и дронты вымерли, — последний подтвержденный раз птицу встретили в 1662 году. Согласно статистическому анализу, вид мог сохраниться вплоть до 1690 года.

Моряки попробовали охотиться на дронтов, но их мясо не пришлось им по вкусу. Однако, вероятно, именно появление моряков стало причиной вымирания вида. Они привезли с собой на кораблях собак, кошек, крыс и свиней. Животные распространились по острову, разрушая среду обитания дронтов и поедая их яйца.

Оксфордский экземпляр дронта с сохранившимися мягкими тканями / © Oxford University Museum of Natural History

В мире осталось не так много сохранившихся останков додо. Самый уникальный — Oxford Dodo — хранится в Музее естественной истории Оксфордского университета. Экземпляр сохранил череп с кожистым покровом на левой стороне, а также различные образцы тканей, склеральное кольцо глаза, перо, кость стопы и часть бедренной кости.

Образец впервые описали в Оксфорде в 1683 году. Тогда птица была в отличном состоянии, но к 1755 году большая часть ее останков пришла в негодность, и их пришлось уничтожить, оставив только голову и ногу.

Однако состояние останков позволило исследователям получить образцы ДНК из тканей. В 2002 году ученые Оксфордского университета, изучив образцы, выяснили, что додо принадлежал к отряду птиц Columbiformes (голубеобразные). Его ближайшим родственником оказался никобарский голубь (Caloenas nicobarica), обитающий на Андаманских и Никобарских островах — по другую сторону Индийского океана от Маврикия.

КТ-скан черепа Oxford Dodo, выполненный исследователями из Университета Уорика / © Oxford University Museum of Natural History

Дронты достигали примерно одного метра в высоту и весили около 20 килограммов. На картинах и рисунках того времени их изображали полными и неуклюжими, но, по мнению современных исследователей, в действительности они могли быть намного стройнее.