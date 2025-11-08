Вспышка, которая должна была длиться несколько минут, продлилась несколько часов

Гамма‑всплески — это крайне сильные взрывы, одни из наиболее мощных астрофизических событий во Вселенной. Астрономы регулярно наблюдают яркие вспышки, но то, что происходило с GRB 250702B, удивило ученых.

GRB 250702B (обведен красным). Снимок сделан 3 июля с помощью инфракрасной камеры HAWK-I / © ESO / A. Levan, A. Martin-Carrillo et al

Гамма‑всплески настолько ярки, что их можно увидеть с расстояния в миллиарды световых лет. Чаще всего они происходят из-за слияния пары нейтронных звезд, или когда массивные звезды взрываются в конце своей жизни.

Телескоп NASA Fermi Gamma-Ray Space Telescope обнаружил 2 июля 2025 года космический всплеск, названный GRB 250702B. Оказалось, это самый продолжительный гамма‑всплеск, когда-либо зафиксированный астрономами.

За почти полвека исследований гамма‑всплесков ученые не видели, чтобы эти события длились хотя бы нескольких часов, а GRB 250702B не утихал практически целый день. Астрономов удивило, что гамма‑всплеск, судя по всему, повторялся. Исследователи наблюдали три отдельных импульса на протяжении почти суточного периода. Это редкое явление, так как взрывы обычно настолько катастрофические, что фактически разрушают свои астрофизические источники. Это исключает возможность повторения.

Одной из трудностей в изучении GRB 250702B было его местоположение. Он находился в галактической плоскости Млечного Пути, заполненной звездами и пылью. Это мешало точно определить происхождение гамма-всплеска. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба ученые выяснили, что GRB 250702B мог произойти из галактики, расположенной на расстоянии более пяти миллиардов световых лет. Та галактика необычайно большая и пыльная по сравнению с большинством других галактик. По данным ученых, это — самая большая и яркая галактика, где зафиксировали гамма-всплески. По некоторым версиям, именно в необычности галактики можно искать подсказки, что же стало причиной взрыва.

Сейчас существуют две основные версии, что вызвало GRB 250702B. По одному из предположений, гамма-всплеск мог возникнуть из-за необычного коллапса массивной звезды, запустившего аномально энергичную струю. По другой версии, он мог произойти из-за события приливного разрушения. Черная дыра со средней массой порядка 100 тысяч солнечных масс могла разорвать и поглотить белый карлик.

Астроном Адель Гудвин из Университета Кертина в Австралии пояснила, что продолжительность излучения гамма-всплеска нельзя объяснить классическими сценариями коллапсара. Следовательно, нужно изучать более экзотические сценарии.

Существуют и более необычные версии. К примеру, в одном из препринтов исследователи выдвинули предположение, что GRB 250702B возник из черной дыры, слившейся со звездой. Это событие чрезвычайно редкое, но оно может произойти в некоторых случаях. К примеру, две звезды вращаются по орбите парой. Более крупная звезда взорвалась, оставив черную дыру. Тогда гравитационное взаимодействие приведет к тому, что оставшаяся звезда и ее спутник — черная дыра — сойдутся по спирали. Это может привести к впечатляющему слиянию, которое вызовет беспрецедентный астрофизический «фейерверки».

Астрономы еще заняты разгадкой происхождения GRB 250702B. Ответ в будущем может стать доказательством нового вида гигантского космического взрыва.