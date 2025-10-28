Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ESA провело самые масштабные испытания по симуляции солнечной супербури
Европейское космическое агентство (ESA) провело самые суровые из когда-либо смоделированных учений по космической погоде — сценарий был столь разрушителен, что в ходе испытаний все космические аппараты получили повреждения.
Учения прошли в центре управления миссиями ESA в Дармштадте (Германия) и призваны проверить, как спутники и наземные команды справятся с последствиями солнечного катаклизма, сопоставимого с событием Каррингтона 1859 года — мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной бурей, способной вызвать катастрофические сбои в работе электроники. Моделирование призвано проверить готовность систем и персонала к космической стихии перед предстоящим запуском миссии Sentinel-1D, запланированным на ноябрь.
«Если подобное случится в реальности, хороших решений не будет. Задача — лишь защитить спутник и минимизировать ущерб», — отметил заместитель руководителя операций по аппарату Sentinel-1D Томас Ормстон.
По сценарию, Солнце нанесло тройной удар. Сначала произошла мощная вспышка класса X, излучение которой достигло Земли через восемь минут, вызвав перебои в связи, радарах и системах слежения. Затем на орбитальные аппараты обрушился поток заряженных частиц — протонов, электронов и альфа-частиц — вызывая сбои в данных, ложные сигналы и риск повреждения оборудования.
А спустя около 15 часов в магнитное поле Земли ударила массивная корональная выбросная масса. Атмосфера планеты разбухла, увеличив аэродинамическое сопротивление спутников до 400%, из-за чего их орбиты начали смещаться, возрос риск столкновений и снизился срок службы аппаратов.
На Земле та же буря могла бы вызвать перегрузку электросетей. Операторы ESA в ходе симуляции должны были принимать решения в реальном времени, чтобы понять, как действовать при подобных обстоятельствах.
Учение показало, как солнечная буря может вызвать цепную реакцию отказов — от выхода из строя спутников до потери навигации и связи. Ученые ESA предупреждают: вопрос не в том, произойдет ли это, а в том — когда.
Чтобы подготовиться, агентство расширяет сеть мониторинга и готовит к 2031 году миссию Vigil — новый спутник, который будет размещен в точке Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. Он должен обеспечивать раннее предупреждение о солнечных выбросах, чтобы спутники и наземная инфраструктура могли своевременно принять меры и восстановиться после удара.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
