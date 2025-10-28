  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
28 октября, 08:25
Рейтинг: +1077
Посты: 2430

ESA провело самые масштабные испытания по симуляции солнечной супербури

Европейское космическое агентство (ESA) провело самые суровые из когда-либо смоделированных учений по космической погоде — сценарий был столь разрушителен, что в ходе испытаний все космические аппараты получили повреждения.

# ESA
# NASA
# космос
# Солнце
Мощная вспышка на солнце, зафиксированная миссией Solar Orbiter / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team
Мощная вспышка на солнце, зафиксированная миссией Solar Orbiter / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team

Учения прошли в центре управления миссиями ESA в Дармштадте (Германия) и призваны проверить, как спутники и наземные команды справятся с последствиями солнечного катаклизма, сопоставимого с событием Каррингтона 1859 года — мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной бурей, способной вызвать катастрофические сбои в работе электроники. Моделирование призвано проверить готовность систем и персонала к космической стихии перед предстоящим запуском миссии Sentinel-1D, запланированным на ноябрь.

«Если подобное случится в реальности, хороших решений не будет. Задача — лишь защитить спутник и минимизировать ущерб», — отметил заместитель руководителя операций по аппарату Sentinel-1D Томас Ормстон.

По сценарию, Солнце нанесло тройной удар. Сначала произошла мощная вспышка класса X, излучение которой достигло Земли через восемь минут, вызвав перебои в связи, радарах и системах слежения. Затем на орбитальные аппараты обрушился поток заряженных частиц — протонов, электронов и альфа-частиц — вызывая сбои в данных, ложные сигналы и риск повреждения оборудования.

А спустя около 15 часов в магнитное поле Земли ударила массивная корональная выбросная масса. Атмосфера планеты разбухла, увеличив аэродинамическое сопротивление спутников до 400%, из-за чего их орбиты начали смещаться, возрос риск столкновений и снизился срок службы аппаратов.

На Земле та же буря могла бы вызвать перегрузку электросетей. Операторы ESA в ходе симуляции должны были принимать решения в реальном времени, чтобы понять, как действовать при подобных обстоятельствах.

Учение показало, как солнечная буря может вызвать цепную реакцию отказов — от выхода из строя спутников до потери навигации и связи. Ученые ESA предупреждают: вопрос не в том, произойдет ли это, а в том — когда.

Чтобы подготовиться, агентство расширяет сеть мониторинга и готовит к 2031 году миссию Vigil — новый спутник, который будет размещен в точке Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. Он должен обеспечивать раннее предупреждение о солнечных выбросах, чтобы спутники и наземная инфраструктура могли своевременно принять меры и восстановиться после удара.

25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
