ESA провело самые масштабные испытания по симуляции солнечной супербури

Европейское космическое агентство (ESA) провело самые суровые из когда-либо смоделированных учений по космической погоде — сценарий был столь разрушителен, что в ходе испытаний все космические аппараты получили повреждения.

Мощная вспышка на солнце, зафиксированная миссией Solar Orbiter / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team

Учения прошли в центре управления миссиями ESA в Дармштадте (Германия) и призваны проверить, как спутники и наземные команды справятся с последствиями солнечного катаклизма, сопоставимого с событием Каррингтона 1859 года — мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной бурей, способной вызвать катастрофические сбои в работе электроники. Моделирование призвано проверить готовность систем и персонала к космической стихии перед предстоящим запуском миссии Sentinel-1D, запланированным на ноябрь.

«Если подобное случится в реальности, хороших решений не будет. Задача — лишь защитить спутник и минимизировать ущерб», — отметил заместитель руководителя операций по аппарату Sentinel-1D Томас Ормстон.

По сценарию, Солнце нанесло тройной удар. Сначала произошла мощная вспышка класса X, излучение которой достигло Земли через восемь минут, вызвав перебои в связи, радарах и системах слежения. Затем на орбитальные аппараты обрушился поток заряженных частиц — протонов, электронов и альфа-частиц — вызывая сбои в данных, ложные сигналы и риск повреждения оборудования.

А спустя около 15 часов в магнитное поле Земли ударила массивная корональная выбросная масса. Атмосфера планеты разбухла, увеличив аэродинамическое сопротивление спутников до 400%, из-за чего их орбиты начали смещаться, возрос риск столкновений и снизился срок службы аппаратов.

На Земле та же буря могла бы вызвать перегрузку электросетей. Операторы ESA в ходе симуляции должны были принимать решения в реальном времени, чтобы понять, как действовать при подобных обстоятельствах.

Учение показало, как солнечная буря может вызвать цепную реакцию отказов — от выхода из строя спутников до потери навигации и связи. Ученые ESA предупреждают: вопрос не в том, произойдет ли это, а в том — когда.

Чтобы подготовиться, агентство расширяет сеть мониторинга и готовит к 2031 году миссию Vigil — новый спутник, который будет размещен в точке Лагранжа L5 системы Солнце–Земля. Он должен обеспечивать раннее предупреждение о солнечных выбросах, чтобы спутники и наземная инфраструктура могли своевременно принять меры и восстановиться после удара.