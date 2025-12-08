  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 декабря, 19:55
Максим Абдулаев
4

Палеонтологи установили, что нанотираннус был отдельным видом

❋ 4.3

Анализ подъязычной кости Nanotyrannus lancensis помог опровергнуть гипотезу о принадлежности его останков подростку Tyrannosaurus rex, который в аналогичном возрасте должен был активно набирать массу. Результаты нового исследования показали, что нанотираннус занимал нишу среднего хищника и сосуществовал с тираннозавром в конце мелового периода.

Палеонтология
# Палеонтология
# тираннозавр
# череп
Схватка между взрослым нанотираннусом (слева) и тремя молодыми тираннозаврами (справа и на заднем плане) / © Jorge Gonzalez

История вопроса тянется с середины XX века. Тогда в формации Хелл-Крик нашли череп хищного динозавра, напоминающий тираннозавра, но гораздо меньше и с большим количеством зубов. Обладатель черепа весил от 700 до 900 килограммов, притом что взрослый тираннозавр мог достигать девяти тонн. Долгое время научное сообщество склонялось к версии, что это просто тираннозавр-«подросток». Гипотеза гласила, что юные T. rex занимали нишу средних хищников, вытесняя всех конкурентов, пока не вырастали.

Главным препятствием для проверки была сохранность находки. Чтобы точно определить возраст динозавра, обычно требуется распил крупных костей конечностей (например, бедра), где видны «годовые кольца» роста. Но у спорного экземпляра (голотип CMNH 7541) сохранился только череп.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, обратили внимание на кератобранхиал — тонкую кость подъязычного аппарата, которая сохранилась в окаменелости. Сначала исследователи подтвердили надежность метода, изучив подъязычные кости современных страусов и аллигаторов, а также других динозавров. Оказалось, эта кость фиксирует возраст животного так же точно, как скелет конечностей.

Кератобранхиал исследовали под микроскопом. Ученые увидели картину, характерную для старика, а не для подростка. В структуре кости обнаружили наружную фундаментальную систему (EFS) — плотный слой ткани, который формируется только после полной остановки роста.

Исследователи заключили, что животное было скелетно зрелым, то есть больше не росло. При этом молодой T. rex сравнимого размера демонстрировал под микроскопом бурную активность роста и полное отсутствие признаков старения кости.

Это открытие имеет серьезные последствия для понимания экологии мелового периода. Значит, экосистема Северной Америки перед самым вымиранием динозавров была сложнее, чем мы думали. В тех же местах, где охотился T. rex, обитали более мелкие хищники нанотираннусы, занимавшие свою уникальную экологическую нишу, подобно тому, как сегодня сосуществуют львы и леопарды.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
22 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Палеонтология
# Палеонтология
# тираннозавр
# череп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Дек
700
Атмосферное электричество и молнии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
700
Жизнь как сеть: главные открытия ноября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
8 декабря, 10:39
Илья Гриднев

Физики воссоздали мысленный эксперимент Эйнштейна и подтвердили правоту Бора

Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.

Физика
# Альберт Эйнштейн
# квантовая механика
# Нильс Бор
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Палеонтологи установили, что нанотираннус был отдельным видом

    8 декабря, 19:55

  2. Ученые выяснили, как химозин марала сворачивает молоко

    8 декабря, 15:20

  3. Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

    8 декабря, 13:38

  4. Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

    8 декабря, 13:09
Выбор редакции

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Последние комментарии

Dmitr Sha
2 секунды назад
Сергей, геологические запасы в 🇷🇺 традиционно категорируются сперва по степени изученности. А осадочные породы мирового океана вообще мало кто

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Sergey Lakhtin
11 минут назад
Сергей, трактор и комбайн прекрасно обойдётся без электроники

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Емельян Иванов
12 минут назад
Сергей, то есть вы можете гарантировать что проверили каждый предмет в своем окружении и каждую деталь и точно знаете что на всем ее движении по

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Питон Удав
24 минуты назад
Экий бред. Поставили телегу впереди лошади. Сначала одни наивные идиоты ввели понятие благородного дикаря, а теперь другие идиоты опровергают по

Антропологи развеяли миф о «благородных дикарях»

Дмитрий
34 минуты назад
Максим, иди за русским кораблем))

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

Александр Березин
1 час назад
Андрей, "Александр, по моему такая работа в любом случае должна была проводится" Безусловно должна, иначе Восточный сможет запускать людей

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Андрей Степанов
1 час назад
Александр, по моему такая работа в любом случае должна была проводится. Трасса и с Байконура должна проходить на морем.

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Alimov Muhammadyosin
2 часа назад
Скоро самая высокая плотина в мире в Таджикистане будет

Величественные исполины: пять крупнейших плотин мира и их инженерные подвиги

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, "Александр, на орбиту МКС вполне можно запускать с Восточного" Конечно можно -- но людей только после проведения большой работы по

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Аллазха Аллазха
2 часа назад
ivan, самая мощная отечественная ГЭС - Саяно-Шушинская. 6.5 ГВт мощности. В этом списке на 12 месте.

Величественные исполины: пять крупнейших плотин мира и их инженерные подвиги

Андрей Степанов
2 часа назад
Александр, на орбиту МКС вполне можно запускать с Восточного, потеряв в энергетике. Но вроде у нас тут Союз-5 на подходе.

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Александр Березин
3 часа назад
Сергей, "Да всё проще - полярную орбиту продавливала "Энергия", чтобы обосновать необходимость "Ангары" вместо "Протона" Обосновывать

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Сергей Запрягаев
4 часа назад
Да всё проще - полярную орбиту продавливала "Энергия", чтобы обосновать необходимость "Ангары" вместо "Протона". Просто на авторов исходного

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Постоянный
5 часов назад
Нияз, каких успехов, лол? Тратить на самолёт лярды, когда можно сделать его же, но в разы дешевле. Это не успех, это провал. Это все равно, что

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Постоянный
5 часов назад
Adi, к чему твой высер? Не плачь, у вас вообще самолёты не летают.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Максим Гревцев
5 часов назад
Заголовок и суть новости не коррелируют. В заголовке говорится о печати деталей для реактора, а оказывается, напечатаны детали опалубки для

Крупнейший в мире полимерный 3D-принтер ускорил производство деталей для АЭС

Александр Французов
5 часов назад
просто марсиане переселились давным давно на землю.

Биологи перечислили самые убедительные признаки внеземной жизни

Денис Антонов
5 часов назад
ivan, борется с преступным режимом просрочееного комика наркомана

Величественные исполины: пять крупнейших плотин мира и их инженерные подвиги

Антін Антіп
6 часов назад
Foxtrot, потому что старые калоши здесь не рассматривают,смерть роzzийским оккупантам.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Serjo Djachkowski
6 часов назад
Здравствуйте узнать состав стали это только 50%успеха, остальное это обработка, температура отжига, закалки, пассивирования и другое, как правильно

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно