Палеонтологи установили, что нанотираннус был отдельным видом

Анализ подъязычной кости Nanotyrannus lancensis помог опровергнуть гипотезу о принадлежности его останков подростку Tyrannosaurus rex, который в аналогичном возрасте должен был активно набирать массу. Результаты нового исследования показали, что нанотираннус занимал нишу среднего хищника и сосуществовал с тираннозавром в конце мелового периода.

История вопроса тянется с середины XX века. Тогда в формации Хелл-Крик нашли череп хищного динозавра, напоминающий тираннозавра, но гораздо меньше и с большим количеством зубов. Обладатель черепа весил от 700 до 900 килограммов, притом что взрослый тираннозавр мог достигать девяти тонн. Долгое время научное сообщество склонялось к версии, что это просто тираннозавр-«подросток». Гипотеза гласила, что юные T. rex занимали нишу средних хищников, вытесняя всех конкурентов, пока не вырастали.

Главным препятствием для проверки была сохранность находки. Чтобы точно определить возраст динозавра, обычно требуется распил крупных костей конечностей (например, бедра), где видны «годовые кольца» роста. Но у спорного экземпляра (голотип CMNH 7541) сохранился только череп.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, обратили внимание на кератобранхиал — тонкую кость подъязычного аппарата, которая сохранилась в окаменелости. Сначала исследователи подтвердили надежность метода, изучив подъязычные кости современных страусов и аллигаторов, а также других динозавров. Оказалось, эта кость фиксирует возраст животного так же точно, как скелет конечностей.

Кератобранхиал исследовали под микроскопом. Ученые увидели картину, характерную для старика, а не для подростка. В структуре кости обнаружили наружную фундаментальную систему (EFS) — плотный слой ткани, который формируется только после полной остановки роста.

Исследователи заключили, что животное было скелетно зрелым, то есть больше не росло. При этом молодой T. rex сравнимого размера демонстрировал под микроскопом бурную активность роста и полное отсутствие признаков старения кости.

Это открытие имеет серьезные последствия для понимания экологии мелового периода. Значит, экосистема Северной Америки перед самым вымиранием динозавров была сложнее, чем мы думали. В тех же местах, где охотился T. rex, обитали более мелкие хищники нанотираннусы, занимавшие свою уникальную экологическую нишу, подобно тому, как сегодня сосуществуют львы и леопарды.

Максим Абдулаев