Палеонтологи установили, что нанотираннус был отдельным видом
Анализ подъязычной кости Nanotyrannus lancensis помог опровергнуть гипотезу о принадлежности его останков подростку Tyrannosaurus rex, который в аналогичном возрасте должен был активно набирать массу. Результаты нового исследования показали, что нанотираннус занимал нишу среднего хищника и сосуществовал с тираннозавром в конце мелового периода.
История вопроса тянется с середины XX века. Тогда в формации Хелл-Крик нашли череп хищного динозавра, напоминающий тираннозавра, но гораздо меньше и с большим количеством зубов. Обладатель черепа весил от 700 до 900 килограммов, притом что взрослый тираннозавр мог достигать девяти тонн. Долгое время научное сообщество склонялось к версии, что это просто тираннозавр-«подросток». Гипотеза гласила, что юные T. rex занимали нишу средних хищников, вытесняя всех конкурентов, пока не вырастали.
Главным препятствием для проверки была сохранность находки. Чтобы точно определить возраст динозавра, обычно требуется распил крупных костей конечностей (например, бедра), где видны «годовые кольца» роста. Но у спорного экземпляра (голотип CMNH 7541) сохранился только череп.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, обратили внимание на кератобранхиал — тонкую кость подъязычного аппарата, которая сохранилась в окаменелости. Сначала исследователи подтвердили надежность метода, изучив подъязычные кости современных страусов и аллигаторов, а также других динозавров. Оказалось, эта кость фиксирует возраст животного так же точно, как скелет конечностей.
Кератобранхиал исследовали под микроскопом. Ученые увидели картину, характерную для старика, а не для подростка. В структуре кости обнаружили наружную фундаментальную систему (EFS) — плотный слой ткани, который формируется только после полной остановки роста.
Исследователи заключили, что животное было скелетно зрелым, то есть больше не росло. При этом молодой T. rex сравнимого размера демонстрировал под микроскопом бурную активность роста и полное отсутствие признаков старения кости.
Это открытие имеет серьезные последствия для понимания экологии мелового периода. Значит, экосистема Северной Америки перед самым вымиранием динозавров была сложнее, чем мы думали. В тех же местах, где охотился T. rex, обитали более мелкие хищники нанотираннусы, занимавшие свою уникальную экологическую нишу, подобно тому, как сегодня сосуществуют львы и леопарды.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
