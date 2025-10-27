  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 октября, 16:25
Подросток создал рабочую роборуку из конструктора Lego

В Великобритании 16-летний подросток под руководством отца создал роботизированную руку из деталей Lego. Устройство имитирует естественное движение человеческой руки.

Джаред Лепора с рукой робота, созданной из деталей Lego / © New Scientist / Nathan Lepora
Джаред Лепора с рукой робота, созданной из деталей Lego / © New Scientist / Nathan Lepora

Ученик Бристольской гимназии, Великобритания Джаред Лепора (Jared Lepora) начал создавать роботизированную руку, когда ему было 14 лет. Им руководил его отец Натан Лепора (Nathan Lepora), сотрудник Университета Бристоля (University of Bristol). Препринт исследования опубликован на arXiv.

Устройство заимствовало принципы, используемые при создании передовых роботизированных рук, включая Pisa/IIT SoftHand. Это роботизированная «мягкая» рука, разработанная Итальянским институтом технологий (Italian Institute of Technology) в Пизе. Технология использует одну систему сухожилий для синхронизации движений пальцев.

Роборука полностью построена из стандартных деталей LEGO / © Nathan Lepora / arXiv
Роборука полностью построена из стандартных деталей LEGO / © Nathan Lepora / arXiv

Однако Лепоры адаптировали концепцию для образовательных целей, создав руку лишь из готовых деталей Lego Mindstorms. Они заменили детали, напечатанные на 3D-принтере, стандартными деталями Lego — балками, стержнями, шестернями и более чем сотней пластиковых подшипников. В результате они разработали четырехпалую руку с приводом через сухожилия. Она может открываться и закрываться с помощью антагонистических пар сухожилий — одна пара для сгибания, другая — для разгибания. Управлять ими можно с помощью простого программируемого блока

Хотя устройство сделано из деталей конструктора, во время испытаний на стенде оно показало, что сила его захвата достигает примерно 90% силы профессиональной SoftHand. Также рука из Lego выполняла циклы открывания и закрывания примерно за одну секунду. Пальцы устройства автоматически адаптируются к объектам разных форм и размеров — от мячей до чашек.

Конструкция пальца для SoftHand-A / © Nathan Lepora / arXiv
Конструкция пальца для SoftHand-A / © Nathan Lepora / arXiv

Конструкцию возможно полностью воспроизвести, используя бытовые инструменты и детали из образовательных комплектов робототехники. 

