Сэм Альтман: если вы потеряете работу из-за ИИ, значит у вас была «ненастоящая работа»

Одно из основных опасений, связанных с искусственными интеллектом — утрата целых категорий профессий. Однако основатель, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что если рабочие места будут уничтожены, то, вероятно, это была «ненастоящая работа».

Сэм Альтман / © Tag Hartman-Simkins / Futurism / Rowan Cheung (YouTube) / Getty Images

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман часто рассуждает об исчезновении профессий и обычно делает это довольно расплывчато. Он затронул эту тему и в интервью с Роуэном Ченгом на конференции OpenAI DevDay.

Альтман заявил, что работа, которую люди делают сегодня и которую в ближайшее время может преобразовать или устранить искусственный интеллект, — «ненастоящая работа».

Ченг предложил представить, как фермер, живший полвека назад, посмотрел бы на нашу нынешнюю реальность. «Если бы вы сказали фермеру пятьдесят лет назад, что это волшебное явление под названием интернет создаст миллиард новых рабочих мест, он, вероятно, вам бы не поверил», — сказал Ченг. Он добавил, что в эпоху «интеллекта» миллиарду работников умственного труда грозит потеря работы прежде, чем появятся новые возможности.

Альтман заявил в ответ, что фермер не только бы не поверил, но и, посмотрев на новые профессии, заявил, что это — «ненастоящая работа». «Если вы занимаетесь фермерством, вы делаете то, что людям действительно нужно. Это — настоящая работа», — пояснил Альтман.

Как предположил Альтман, современные профессии фермер назвал бы «игрой, чтобы заполнить время», и не счел бы это «настоящей работой». По его мнению, если бы современные люди могли увидеть рабочие места будущего, они бы предположили, что «нынешние работы не настолько настоящие, как работа фермера, но все же реальнее, чем эта игра», в которую играет будущее общество, чтобы «развлечь себя».

«Я готов поставить на то, что человеческие стремления останутся такими, какие они есть», — сказал Олтман. Он выразил уверенность, что люди найдут «массу дел, чем заняться».