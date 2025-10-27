Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВМС США за полчаса потеряли истребитель и вертолет в Южно-Китайском море

По данным Тихоокеанского флота ВМС США 26 октября 2025 года с разницей в полчаса в Южно-Китайском море произошли две авиакатастрофы с участием палубной авиации авианосца «Нимиц».

Вертолет MH-60R Seahawk взлетает с палубы авианосца «Нимиц» / © US Navy

Тихоокеанский флот США сообщил, что истребитель F/A-18F Super Hornet и вертолет MH-60R Sea Hawk потерпели крушение в ходе двух отдельных инцидентов.

Вертолет MH-60R Seahawk потерпел крушение около 14:45 по местному времени «во время выполнения плановых операций с авианосца «Нимиц»».

Примерно 30 минут спустя истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение при выполнении планового задания с «Нимица».

«Все пятеро членов экипажей в безопасности и находятся в стабильном состоянии, — говорится в заявлении флота. — Трое членов экипажа вертолета MH-60R Sea Hawk спасены, а два летчика истребителя F/A-18F Super Hornet катапультировались и подняты на борт».

Причины обеих катастроф на данный момент не установлены и выясняются.

Эти инциденты стали очередными в череде недавних аварий палубной авиации ВМС США.