Николай Головин
21 августа, 11:24

Николай Головин
Николай Головин
21 августа, 11:24
Рейтинг: +253
Посты: 791

США потеряли уже третий за полгода истребитель F/A-18 Super Hornet

Истребитель F/A-18E Super Hornet из состава 83-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-83 Rampagers) ВМС США 20 августа разбился во время тренировочного полета, упав в воду у побережья Вирджинии. В данный момент самолет остается на дне.

# F/A-18 Super Hornet
# авиация
# истребители
# оружие
Истребитель F/A-18E Super Hornet / © U.S. Navy
Истребитель F/A-18E Super Hornet / © U.S. Navy

Начато расследование причин инцидента, которое, вероятно, потребует проведения спасательных работ по подъему отдельных частей или даже всего истребителя.

Согласно заявлению военных, пилот катапультировался и был доставлен в больницу для медицинского осмотра. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Это уже третий потерянный F/A-18 Super Hornet за последние полгода. В конце апреля ВМС США лишились одного истребителя из-за маневра уклонения авианосца от огня хуситов, а в начале мая F/A-18E Super Hornet сорвался с палубы USS Harry S. Truman и затонул в Красном море.

