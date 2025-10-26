Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры

Польские археологи обнаружили редкий кельтский инструмент, вероятно, использовавшийся для трепанации черепа. Он датируется IV–III веками до нашей эры. Находка свидетельствует, что среди кельтов, поселившихся в Центральной Европе, были люди, имеющие навыки медицины.

Железный хирургический инструмент, датируемый IV–III веками до нашей эры / © Bartłomiej Kaczyński, Nauka w Polsce

Как сообщает Nauka w Polsce, необычную находку сделали польские исследователи на археологическом участке «Лысая Гора» в Мазовше, расположенном в муниципалитете Хожеле. Исследование проводила группа ученых под руководством Бартломея Качиньского из Государственного археологического музея в Варшаве в сотрудничестве с факультетом археологии Варшавского университета.

Изначально ученые не были уверены, для чего предназначался найденный инструмент. Подробно изучив специализированную литературу они выяснили, что это — вид скальпеля. Инструмент использовался для трепанации, процедуры, при которой в черепе сверлили или соскабливали кость. Качиньский отметил, что это очень редкая находка. Подобные инструменты находили на нескольких кельтских памятниках в Центральной и Южной Европе — в Румынии, Хорватии и Австрии.

Исследователи предположили, что кельты, проходившие через Мазовше, могли путешествовать вместе с лекарем или друидом. По мнению Качиньского, «в их группе, вероятно, был человек, который специализировался на медицинских процедурах». Следуя по древним торговым путям, они, возможно, носили с собой и медицинские инструменты. Лекарь, предположительно, занимался траволечением и имел при себе инструменты, которые сочетали практическую и символическую функции.

Во время раскопок в северо-восточной части «Лысой Гора» археологи также нашли свидетельства производства железа. Исследователи обнаружили фрагменты так называемых чашеобразных шлаков и небольшую железную наковальню, используемую для изготовления металлических инструментов. Находки, свидетельствующие о медицинских и металлургических навыках, показывают, что кельтское сообщество было самодостаточным как в ремеслах, так и в лекарском деле.

Чашеобразный шлак, след выплавки железа / © Bartłomiej Kaczyński, Nauka w Polsce

Археологический участок «Лысая Гора» впервые исследовали в 1970-х и 1980-х годах. Археологи вернулись туда в 2024 году, чтобы продолжить изучение и помочь создать образовательную тропу. Спустя два сезона раскопок команда завершила свою работу и открыла тропу для публики.