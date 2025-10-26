Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры
Польские археологи обнаружили редкий кельтский инструмент, вероятно, использовавшийся для трепанации черепа. Он датируется IV–III веками до нашей эры. Находка свидетельствует, что среди кельтов, поселившихся в Центральной Европе, были люди, имеющие навыки медицины.
Как сообщает Nauka w Polsce, необычную находку сделали польские исследователи на археологическом участке «Лысая Гора» в Мазовше, расположенном в муниципалитете Хожеле. Исследование проводила группа ученых под руководством Бартломея Качиньского из Государственного археологического музея в Варшаве в сотрудничестве с факультетом археологии Варшавского университета.
Изначально ученые не были уверены, для чего предназначался найденный инструмент. Подробно изучив специализированную литературу они выяснили, что это — вид скальпеля. Инструмент использовался для трепанации, процедуры, при которой в черепе сверлили или соскабливали кость. Качиньский отметил, что это очень редкая находка. Подобные инструменты находили на нескольких кельтских памятниках в Центральной и Южной Европе — в Румынии, Хорватии и Австрии.
Исследователи предположили, что кельты, проходившие через Мазовше, могли путешествовать вместе с лекарем или друидом. По мнению Качиньского, «в их группе, вероятно, был человек, который специализировался на медицинских процедурах». Следуя по древним торговым путям, они, возможно, носили с собой и медицинские инструменты. Лекарь, предположительно, занимался траволечением и имел при себе инструменты, которые сочетали практическую и символическую функции.
Во время раскопок в северо-восточной части «Лысой Гора» археологи также нашли свидетельства производства железа. Исследователи обнаружили фрагменты так называемых чашеобразных шлаков и небольшую железную наковальню, используемую для изготовления металлических инструментов. Находки, свидетельствующие о медицинских и металлургических навыках, показывают, что кельтское сообщество было самодостаточным как в ремеслах, так и в лекарском деле.
Археологический участок «Лысая Гора» впервые исследовали в 1970-х и 1980-х годах. Археологи вернулись туда в 2024 году, чтобы продолжить изучение и помочь создать образовательную тропу. Спустя два сезона раскопок команда завершила свою работу и открыла тропу для публики.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
