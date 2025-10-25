Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Власти Индии приступили к реализации амбициозной идеи борьбы со смогом при помощи искусственного дождя
Власти Индии собираются вызвать в Дели искусственный дождь для борьбы с удушающим смогом. По словам главы правительства Дели, испытания 23 октября прошли успешно. Однако помешать планам могут погодные условия.
Индийская столица регулярно входит в рейтинг городов с худшей экологической обстановкой. В конце октября уровень загрязнения воздуха достиг «опасного для здоровья» уровня. Ситуация ухудшилась после праздника Дивали, также известного как «Фестиваль Огней». Во время него люди массово использовали петарды, что усложнило ситуацию.
Главный министр Дели Рекха Гупта сообщила, что воздух попытаются очистить с помощью технологии искусственного дождя. Эксперимент запланировали на 28-30 октября, если позволят погодные условия. Гупта отметила, что 23 октября завершилась подготовка к засеву облаков, эксперты провели успешные испытания технологии.
Как отмечает The Indian Express, пробный полет между Кекрой и Бурари продлился четыре часа. В это время с помощью пиротехнических зарядов распыляли серебряный йодид и хлорид натрия.
Министр экологии Манджиндер Сингх Сирса пояснил, что провести засев облаков невозможно, если облаков нет. Он подчеркнул, что в начале должны появиться облака, и только тогда можно реализовать засев.
Технологию засева облаков чаще всего используют, чтобы увеличить количество осадков. Специальные агенты стимулируют конденсацию более крупных капелек воды и выпадение осадков. Когда в облака попадают микроскопические частицы, например, йодид серебра, они становятся центрами кристаллизации льда. На этих частицах вода замерзает, образуя маленькие льдинки, которые затем выпадают осадками.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.
В новом эксперименте исследователи из Финляндии проследили, как два типа питания повлияли на энергетический обмен веществ у псов породы стаффордширский бультерьер. Некоторые из биомаркеров, по которым судили об эффекте, в отношении собак применили впервые.
Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Января, 2014
Топ научных открытий 2013 года
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
26 Апреля, 2016
Дрон-рейсинг: лицо спорта будущего
21 Октября, 2017
Битва роботов себя не оправдала
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии